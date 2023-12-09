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    • ЭСК РФС вынес вердикт по фолу Пиняева на Клаудиньо в матче «Локомотив» – «Зенит»

    ЭСК РФС вынес вердикт по фолу Пиняева на Клаудиньо в матче «Локомотив» – «Зенит»

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Алексею Сухому, который обслуживал матч 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).

    В ЭСК обращался петербургский клуб с просьбой разобрать момент с неудалением Сергея Пиняева на 63-й минуте.

    Комиссия признала верным решение Сухого ограничиться желтой карточкой.

    «Сергей Пиняев, вступив в единоборство с Клаудиньо в опасной манере и имея минимальные шансы сыграть в мяч, допустил контакт стопой в область колена соперника, не используя при этом открытых шипов.

    Комиссия не считает действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника», – говорится в разъяснении ЭСК.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1845

      Дубина 47 минут назад

      А баклажаны дырявые орали табором надо было удалять и дискву 5 матчей) Помойка

      0
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      Рейтинг: +786

      somn 1 час назад

      А бросаться в подкат с задранной ногой, это нормально?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8566

      BarStep > somn 45 минут назад

      Нет, не нормально и поэтому карточка..
      Что не понятно?
      Объяснили, я лично принял..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1384

      JIEGEHDA 1 час назад

      Ну надо понять и принять . Без проблем. Не плачем не ноем. Никто никого не купил . Справедливо оценили показали объяснили . Если правила гласят то ок .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2453

      Айболид 2 часа назад

      Попросили разобрать - разобрали эпизод . Спокойно , без визгов .

      2
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