Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Алексею Сухому, который обслуживал матч 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).

В ЭСК обращался петербургский клуб с просьбой разобрать момент с неудалением Сергея Пиняева на 63-й минуте.

Комиссия признала верным решение Сухого ограничиться желтой карточкой.

«Сергей Пиняев, вступив в единоборство с Клаудиньо в опасной манере и имея минимальные шансы сыграть в мяч, допустил контакт стопой в область колена соперника, не используя при этом открытых шипов.

Комиссия не считает действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника», – говорится в разъяснении ЭСК.

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