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    • Дзюба выложил видео про победу над «Зенитом» под песню «Не вставай на колени»

    Дзюба выложил видео про победу над «Зенитом» под песню «Не вставай на колени»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал в своем телеграм-канале ролик, посвященный матчу 17-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Москвичи на своем поле выиграли со счетом 3:1.
    • В активе Дзюбы голевая передача.
    • Нападающий выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

    Дзюба выложил видео про победу над бывшей командой под песню «Не вставай на колени» в исполнении Стаса Пьехи и Николая Носкова.

    В ролике нарезаны лучшие моменты Артeма из воскресного матча.

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    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 1 час назад

      Дзюба не пропадет если что) в рекламе Мегафон снимается,сам штампует фильмицы)

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      Рейтинг: +2849

      serglider > TIMOTHY 1 час назад

      Ага, на крайняк пойдет в порнушке свои силы пробовать))) Его пробное "видеосоло" уже на карандаше у боссов порноиндустрии!

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