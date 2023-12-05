Дзюба выложил видео про победу над «Зенитом» под песню «Не вставай на колени»

Дзюба не пропадет если что) в рекламе Мегафон снимается,сам штампует фильмицы)
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал в своем телеграм-канале ролик, посвященный матчу 17-го тура РПЛ против «Зенита».
- Москвичи на своем поле выиграли со счетом 3:1.
- В активе Дзюбы голевая передача.
- Нападающий выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
Дзюба выложил видео про победу над бывшей командой под песню «Не вставай на колени» в исполнении Стаса Пьехи и Николая Носкова.
В ролике нарезаны лучшие моменты Артeма из воскресного матча.