РПЛ: «Решение играть в декабре принимали не мы»

Алаев порет чушь! Не надо переносить тур, нужно было перенести два конкретных матча в заранее отведенные под эти цели "резервные" дни и... все дела! Просто никто не захотел этим связываться! Так как уже запланирована телетрансляция, продана реклама на стадионе и в телеэфире, проданы билеты на стадион, оплачена аренда стадиона и т.д. и т.п. Теперь возникает куча заморочек, которые придется разруливать в случае отмены матча... Оно кому-то надо?
Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, кто принимал решение поставить часть туров на декабрь.
«Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты.
Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре – в прошлом году, так как стартовал ЧМ», – сказал Алаев.
- Сегодня в Москве идет рекордный снегопад.
- В городе на этот день были намечены два матча РПЛ.
- В 1-м ЦСКА победил «Ростова» (2:0).