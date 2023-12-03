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РПЛ: «Решение играть в декабре принимали не мы»

3 декабря 2023, 17:11
7

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, кто принимал решение поставить часть туров на декабрь.

«Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты.

Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре – в прошлом году, так как стартовал ЧМ», – сказал Алаев.

  • Сегодня в Москве идет рекордный снегопад.
  • В городе на этот день были намечены два матча РПЛ.
  • В 1-м ЦСКА победил «Ростова» (2:0).

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Источник: телеграм-канал Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (7)
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VVM1964
1701617416
"Я не я и лошадь не моя !!! (((" ...
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Romeo 123
1701617595
Ну да америкосы наверное
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spam2009
1701618550
это все англосакский ЛГБТ сговор
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nik55
1701619024
Президент РПЛ Александр Алаев------зачем вы вообще нужны
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paracetamol
1701623636
А кто не давал проводить матчи в городах, где есть для этого условия?
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serglider
1701626885
Алаев порет чушь! Не надо переносить тур, нужно было перенести два конкретных матча в заранее отведенные под эти цели "резервные" дни и... все дела! Просто никто не захотел этим связываться! Так как уже запланирована телетрансляция, продана реклама на стадионе и в телеэфире, проданы билеты на стадион, оплачена аренда стадиона и т.д. и т.п. Теперь возникает куча заморочек, которые придется разруливать в случае отмены матча... Оно кому-то надо?
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