РПЛ: «Решение играть в декабре принимали не мы»

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, кто принимал решение поставить часть туров на декабрь.
«Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты.
Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре – в прошлом году, так как стартовал ЧМ», – сказал Алаев.
- Сегодня в Москве идет рекордный снегопад.
- В городе на этот день были намечены два матча РПЛ.
- В 1-м ЦСКА победил «Ростова» (2:0).
Источник: телеграм-канал Артема Локалова