РПЛ: «Решение играть в декабре принимали не мы»

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, кто принимал решение поставить часть туров на декабрь.

«Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты.

Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре – в прошлом году, так как стартовал ЧМ», – сказал Алаев.