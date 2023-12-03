Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    РПЛ: «Решение играть в декабре принимали не мы»

    Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, кто принимал решение поставить часть туров на декабрь.

    «Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты.

    Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре – в прошлом году, так как стартовал ЧМ», – сказал Алаев.

    • Сегодня в Москве идет рекордный снегопад.
    • В городе на этот день были намечены два матча РПЛ.
    • В 1-м ЦСКА победил «Ростова» (2:0).

    Новости по теме
    Глава РПЛ назвал преимущество «осени — весны» 5
    В РПЛ допустили перенос следующего тура на весну 8
    Президента РПЛ призвали к отставке: «Провели тур – да и фиг с ним» 5
    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2023 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2846

      serglider 13 часов назад

      Алаев порет чушь! Не надо переносить тур, нужно было перенести два конкретных матча в заранее отведенные под эти цели "резервные" дни и... все дела! Просто никто не захотел этим связываться! Так как уже запланирована телетрансляция, продана реклама на стадионе и в телеэфире, проданы билеты на стадион, оплачена аренда стадиона и т.д. и т.п. Теперь возникает куча заморочек, которые придется разруливать в случае отмены матча... Оно кому-то надо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19646

      paracetamol 14 часов назад

      А кто не давал проводить матчи в городах, где есть для этого условия?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2846

      serglider > paracetamol 13 часов назад

      Да все это нелепые отмазки! Так как в календаре чемпионата заранее, под форс мажорные случаи, заложены резервные дни. Просто судьи хотят получить свой гонорар в этот, конкретный день, а не в неопределенном будущем)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8966

      nik55 15 часов назад

      Президент РПЛ Александр Алаев------зачем вы вообще нужны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2381

      spam2009 15 часов назад

      это все англосакский ЛГБТ сговор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      Romeo 123 15 часов назад

      Ну да америкосы наверное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36959

      VVM1964 15 часов назад

      "Я не я и лошадь не моя !!! (((" ...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+