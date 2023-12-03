Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетико», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Мартинес, Кунде, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Левандовски, Рафинья, Феликс.
Главный тренер: Хави
«Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Кансеко, Де Пауль, Коке, Ньигес, Лино, Молина, Гризманн, Мората.
Главный тренер: Диего Симеоне
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале ОККО.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»