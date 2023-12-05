Симеоне пошутил над Хави в беседе с судьей по ходу матча

В Испании расшифровали диалог главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне с резервным арбитром по ходу матча Примеры против «Барселоны» (0:1). Аргентинец пошутил над своим оппонентом Хави.

Когда Хави эмоционально просил показать желтую карточку игроку «Атлетико», Симеоне сказал резервному: «Покажите ему желтую, а то он не замолчит. Он никогда не молчит». После этого оба рассмеялись.

Единственный гол забил принадлежащий «Атлетико» Жоау Феликс.

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