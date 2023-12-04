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    • «Хочешь подраться?»: Феликс спровоцировал стычку с экс-партнером по «Атлетико»

    «Хочешь подраться?»: Феликс спровоцировал стычку с экс-партнером по «Атлетико»

    Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс едва не подрался с защитником «Атлетико» Хосе-Марией Хименесом.

    • Каталонцы в воскресенье победили мадридцев со счетом 1:0 в 15-м туре Примеры.
    • Феликс забил единственный гол в матче.
    • Португалец выступает за «Барсу» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Атлетико».

    В ходе игры Феликс спровоцировал стычку с Хименесом. Он сказал экс-партнеру: «Давай, ударь меня».

    «Да? Ты хочешь подраться?» – ответил защитник «Атлетико». Его успокаивал капитан мадридцев Коке, обративший внимание на попытку Феликса добиться удаления Хименеса.

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    Источник: AS

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    04.12.2023 14:14
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