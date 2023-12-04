«Хочешь подраться?»: Феликс спровоцировал стычку с экс-партнером по «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс едва не подрался с защитником «Атлетико» Хосе-Марией Хименесом.
- Каталонцы в воскресенье победили мадридцев со счетом 1:0 в 15-м туре Примеры.
- Феликс забил единственный гол в матче.
- Португалец выступает за «Барсу» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Атлетико».
В ходе игры Феликс спровоцировал стычку с Хименесом. Он сказал экс-партнеру: «Давай, ударь меня».
«Да? Ты хочешь подраться?» – ответил защитник «Атлетико». Его успокаивал капитан мадридцев Коке, обративший внимание на попытку Феликса добиться удаления Хименеса.
Источник: AS