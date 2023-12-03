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    • «Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Монпелье», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Монако»: Кен, Марипан, Магасса, Синго, Закария, Якобс, Фофана, Диатта, Головин, Минамино, Балогун.

    Главный тренер: Ади Хюттер

    «Монпелье»: Лекомт, Куяте, Сент-Лус, Омерагич, Сако, Норден, Тамари, Севанье, Ферри, Шотард, Адамс.

    Главный тренер: Мишель Тер-Закарян

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Монпелье»

    Монако-Монпелье смотреть онлайн 3 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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