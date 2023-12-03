Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Монпелье», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Монако»: Кен, Марипан, Магасса, Синго, Закария, Якобс, Фофана, Диатта, Головин, Минамино, Балогун.
Главный тренер: Ади Хюттер
«Монпелье»: Лекомт, Куяте, Сент-Лус, Омерагич, Сако, Норден, Тамари, Севанье, Ферри, Шотард, Адамс.
Главный тренер: Мишель Тер-Закарян
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Монпелье»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»