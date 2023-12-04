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    Головин прокомментировал победу «Монако» над «Монпелье»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:0).

    – Забили быстрый гол, это всегда хорошо. Сразу настраивает на позитив, добавляет уверенности. Выиграли по делу, у нас были еще отличные моменты. В частности, у меня была хорошая возможность забить, когда после удара мяч попал в штангу, чуть не повезло. Важно, что набрали три очка.

    – Третий месяц подряд болельщики признали вас лучшим игроком команды. Что скажете?

    – Могу только поблагодарить их за такую оценку. Конечно, это приятно. Ведь в конечном итоге для болельщиков мы и играем, стараемся радовать их и доставлять положительные эмоции. Всегда чувствуем поддержку.

    • Головин в нынешнем чемпионате Франции провел 13 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.
    • 27‑летний футболист три раза подряд признавался болельщиками монегасков лучшим игроком месяца.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2023 12:30
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