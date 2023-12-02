Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» и «Фрозиноне», 14 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик, Чуквуезе, Пулишич, Йович.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Фрозиноне»: Турати, Монтеризи, Околи, Романьоли, Ойоно, Бурабиа, Барренечеа, Суле, Рейньер, Ибрагимович, Куни.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Фрозиноне»