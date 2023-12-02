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    • «Милан» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2023

    «Милан» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» и «Фрозиноне», 14 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик, Чуквуезе, Пулишич, Йович.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Фрозиноне»: Турати, Монтеризи, Околи, Романьоли, Ойоно, Бурабиа, Барренечеа, Суле, Рейньер, Ибрагимович, Куни.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан»«Фрозиноне»

    Источник: Спортбокс

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    02.12.2023 19:21
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