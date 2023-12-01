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    • «Сочи» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 2 декабря

    «Сочи» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 2 декабря

    В субботу, 2 декабря, «Сочи» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Сочи»

    Южане занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Сочи» забил 16 голов и пропустил 28 мячей.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    «Крылья Советов»

    Самарский клуб занимает 5 место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Команда выиграла 7 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Крылья Советов» забили 34 гола и пропустили 24 мяча.

    В последних пяти матчах команда показала следующие результаты:

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 23.09.2023 «Крылья Советов» – «ПФК Сочи» 2:1;
    • 09.04.2023 «ПФК Сочи» – «Крылья Советов» 1:2;
    • 16.10.2022 «Крылья Советов» – «ПФК Сочи» 2:0;
    • 20.03.2022 «ПФК Сочи» – «Крылья Советов» 2:3;
    • 21.08.2021 «Крылья Советов» – «ПФК Сочи» 1:0.

    Прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов»

    Несмотря на турнирное положение команд, букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на успех одной из команд. Поэтому вместо ставки на исход предположим, что обе команды забьют голы в этой встрече, а в матче будет забито больше 2.5 голов.

    Наши варианты ставки:

    • ТБ 2.5 – 1.94;
    • ОЗ (Да) – 1.69.

    Источник: Бомбардир

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    01.12.2023 17:50
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