В субботу, 2 декабря, «Сочи» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Сочи»

Южане занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Сочи» забил 16 голов и пропустил 28 мячей.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Крылья Советов»

Самарский клуб занимает 5 место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Команда выиграла 7 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Крылья Советов» забили 34 гола и пропустили 24 мяча.

В последних пяти матчах команда показала следующие результаты:

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов»

Несмотря на турнирное положение команд, букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на успех одной из команд. Поэтому вместо ставки на исход предположим, что обе команды забьют голы в этой встрече, а в матче будет забито больше 2.5 голов.

Наши варианты ставки: