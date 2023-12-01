В субботу, 2 декабря, «Сочи» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
«Сочи»
Южане занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Сочи» забил 16 голов и пропустил 28 мячей.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 25.11.2023 «Зенит» – «ПФК Сочи» 3:0;
- 12.11.2023 «ПФК Сочи» – «Рубин» 0:2;
- 06.11.2023 «ПФК Сочи» – «Динамо» 3:3;
- 01.11.2023 «ПФК Сочи» – «Факел» 2:0;
- 29.10.2023 «Пари НН» – «ПФК Сочи» 1:1.
«Крылья Советов»
Самарский клуб занимает 5 место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Команда выиграла 7 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Крылья Советов» забили 34 гола и пропустили 24 мяча.
В последних пяти матчах команда показала следующие результаты:
- 25.11.2023 «Крылья Советов» – «Локомотив» 3:3;
- 11.11.2023 «Крылья Советов» – «Урал» 3:1;
- 05.11.2023 «Краснодар» – «Крылья Советов» 2:1;
- 31.10.2023 «Зенит» – «Крылья Советов» 1:0;
- 28.10.2023 «Крылья Советов» – «Оренбург» 1:1.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 23.09.2023 «Крылья Советов» – «ПФК Сочи» 2:1;
- 09.04.2023 «ПФК Сочи» – «Крылья Советов» 1:2;
- 16.10.2022 «Крылья Советов» – «ПФК Сочи» 2:0;
- 20.03.2022 «ПФК Сочи» – «Крылья Советов» 2:3;
- 21.08.2021 «Крылья Советов» – «ПФК Сочи» 1:0.
Прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов»
Несмотря на турнирное положение команд, букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на успех одной из команд. Поэтому вместо ставки на исход предположим, что обе команды забьют голы в этой встрече, а в матче будет забито больше 2.5 голов.
Наши варианты ставки:
- ТБ 2.5 – 1.94;
- ОЗ (Да) – 1.69.