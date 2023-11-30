Тикнизян ответил на вопрос о работе с украинским тренером сборной Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, возникали ли у него проблемы с Александром Петраковым.

Петраков – главный тренер сборной Армении.

66-летний специалист – гражданин Украины. Ранее он работал только в своей стране.

Тикнизян дебютировал за национальную команду весной при Петракове.

– У Александра Петракова об этом очень много раз спрашивали, но всe же. Он украинец, вы – игроки из России, как он наладил с вами контакт? Оговаривались ли эти вещи?

– Никаких проблем не было. Мы в первую очередь футболисты, а я – гражданин Армении. Он тренер, я футболист, и мы работаем вместе, связанные одной целью.

В первый же день он обозначил свои требования, рассказал, что хочет видеть от команды и какие цели поставлены. Всe было предельно ясно, чeтко и понятно. Никаких проблем не было.

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