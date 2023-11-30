Тикнизян рассказал, была ли драка между Дзюбой и Пиняевым

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, был ли драка между нападающими команды Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
– Была информация, что Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после «Спартака». Это правда?
– Нет, конечно. Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило.
- Сообщалось, что Пиняев и Дзюба подрались в раздевалке «Локомотива» после ничьей со «Спартаком» (1:1) в начале ноября.
- Оба игрока эти предположения высмеяли, а их клуб выступил с опровержением этой информации.
Источник: Metaratings.ru