Тикнизян рассказал, была ли драка между Дзюбой и Пиняевым

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, был ли драка между нападающими команды Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

– Была информация, что Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после «Спартака». Это правда?

– Нет, конечно. Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило.