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    Тикнизян рассказал, была ли драка между Дзюбой и Пиняевым

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, был ли драка между нападающими команды Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

    – Была информация, что Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после «Спартака». Это правда?

    – Нет, конечно. Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило.

    • Сообщалось, что Пиняев и Дзюба подрались в раздевалке «Локомотива» после ничьей со «Спартаком» (1:1) в начале ноября.
    • Оба игрока эти предположения высмеяли, а их клуб выступил с опровержением этой информации.

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    Источник: Metaratings.ru

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