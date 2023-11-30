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    • Круговой исключил «Спартак» из числа претендентов на титул в РПЛ

    Круговой исключил «Спартак» из числа претендентов на титул в РПЛ

    Защитник «Зенита» Данил Круговой назвал четыре клуба, которые являются главными соперниками петербуржцев в борьбе за звание чемпиона России.

    «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» – главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство.

    «Спартак» за чемпионство не поборется?

    – Нет.

    – Как вам их игра в этом сезоне?

    – Не смотрю матчи «Спартака». Мне не нравится. Вообще редко смотрю РПЛ.

    • «Зенит» занимает первое место в РПЛ после 16 туров с 33 очками.
    • Следом расположились «Краснодар» (32 очка), «Динамо» (28) и «Спартак» (27).

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Сегодня, 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1699

      Дубина 19 минут назад

      А мы зенит исключаем)) Деляга фигов

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