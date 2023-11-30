Круговой исключил «Спартак» из числа претендентов на титул в РПЛ

Защитник «Зенита» Данил Круговой назвал четыре клуба, которые являются главными соперниками петербуржцев в борьбе за звание чемпиона России.

– «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» – главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство.

– «Спартак» за чемпионство не поборется?

– Нет.

– Как вам их игра в этом сезоне?

– Не смотрю матчи «Спартака». Мне не нравится. Вообще редко смотрю РПЛ.