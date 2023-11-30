Круговой исключил «Спартак» из числа претендентов на титул в РПЛ

Защитник «Зенита» Данил Круговой назвал четыре клуба, которые являются главными соперниками петербуржцев в борьбе за звание чемпиона России.
– «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» – главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство.
– «Спартак» за чемпионство не поборется?
– Нет.
– Как вам их игра в этом сезоне?
– Не смотрю матчи «Спартака». Мне не нравится. Вообще редко смотрю РПЛ.
- «Зенит» занимает первое место в РПЛ после 16 туров с 33 очками.
- Следом расположились «Краснодар» (32 очка), «Динамо» (28) и «Спартак» (27).
Источник: «Спорт День за Днем»