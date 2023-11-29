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Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»

29 ноября 2023, 21:56
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Динамо» в кубковом матче (0:1).

«Обе команды старались играть осторожно, до ошибки, использовать пространство. У «Динамо» было достаточно быстрых игроков в атакующей линии, и у нас.

Но так получилось, что мы сегодня ошиблись и «Динамо» смогло реализовать момент за наши неосторожные действия. А мы, в свою очередь, не смогли создать достаточно моментов для того, чтобы сегодня забить и победить», – сказал тренер.

  • У «Динамо» забил Федор Смолов на 74-й минуте.
  • С 69-й минуты москвичи были в меньшинстве.
  • Ответная встреча – 12 марта в Санкт-Петербурге.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Семак Сергей
Комментарии (15)
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шахта Заполярная
1701284640
Вся ваша ошибка в том, что проплатили всего лишь одно удаление, что бабосы пожалели на второе. Жадность фраеров сгубила.
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ilichkadr
1701285071
В очередной раз Серёжа сказал равносильно тому, что в пустую бочку пукнул. Отмучились, отпуском запахло, никто не хотел умирать.....
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Garrincha58
1701287736
когда его уже уволят этого недотренера
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raritet
1701290312
На мой взгляд профессиональное отношение к кубковому матчу . Лично мне кажется вся эта кубковая система анахронизмом. И не только у нас в РПЛ ее сливают , но и в Европе. Одним словом , не утруждают себя.
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моэм
1701323189
Дежурно отбрехался ...просто сказал в этакой мягкой форме - а не пошли бы вы на х...
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Владимир-Филиппов-vkontak
1701365410
Да всё нормально, главное, что без травм. Остальное можно решить в марте в ответном матче.
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