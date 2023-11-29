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    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Динамо» в кубковом матче (0:1).

    «Обе команды старались играть осторожно, до ошибки, использовать пространство. У «Динамо» было достаточно быстрых игроков в атакующей линии, и у нас.

    Но так получилось, что мы сегодня ошиблись и «Динамо» смогло реализовать момент за наши неосторожные действия. А мы, в свою очередь, не смогли создать достаточно моментов для того, чтобы сегодня забить и победить», – сказал тренер.

    • У «Динамо» забил Федор Смолов на 74-й минуте.
    • С 69-й минуты москвичи были в меньшинстве.
    • Ответная встреча – 12 марта в Санкт-Петербурге.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18201

      Garrincha58 25 минут назад

      когда его уже уволят этого недотренера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20782

      ilichkadr 1 час назад

      В очередной раз Серёжа сказал равносильно тому, что в пустую бочку пукнул.
      Отмучились, отпуском запахло, никто не хотел умирать.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5801

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Серёжа ты облажался. Зачем перед матчем надо было говорить, что если есть выбор предпочтение чемпионату. На буй ты тогда команду выводишь, если тебе Кубок не нужен? Не профессионально однако. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Дубина > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      гав гав гав!!!
      Степан смори турков с англосами матч не че! Не переживай)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4917

      шахта Заполярная 1 час назад

      Вся ваша ошибка в том, что проплатили всего лишь одно удаление, что бабосы пожалели на второе. Жадность фраеров сгубила.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5801

      ПалкоВводецъ (returned) > шахта Заполярная 1 час назад

      В твой мозг мысли приходят умирать! Ну тупоооой! Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Дубина > шахта Заполярная 1 час назад

      Ошибка природы - это сам зенит.
      Так игрушка лешкина.

      2
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      Рейтинг: +4917

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Твою черепную коробку мысли вообще стороной обходят, за тебя фуражка думает.

      3
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