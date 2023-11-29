Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Динамо» в кубковом матче (0:1).

«Обе команды старались играть осторожно, до ошибки, использовать пространство. У «Динамо» было достаточно быстрых игроков в атакующей линии, и у нас.

Но так получилось, что мы сегодня ошиблись и «Динамо» смогло реализовать момент за наши неосторожные действия. А мы, в свою очередь, не смогли создать достаточно моментов для того, чтобы сегодня забить и победить», – сказал тренер.

У «Динамо» забил Федор Смолов на 74-й минуте.

С 69-й минуты москвичи были в меньшинстве.

Ответная встреча – 12 марта в Санкт-Петербурге.

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