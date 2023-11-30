Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Вратарь «Зенита» Адамов: «Впервые играл при такой поддержке, когда сзади — армия фанатов»

    Вратарь «Зенита» Адамов: «Впервые играл при такой поддержке, когда сзади — армия фанатов»

    Голкипер «Зенита» Денис Адамов после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (0:1) рассказал о поддержке петербургских болельщиков в ходе гостевой встречи.

    – Была надежда, что вас будут греть зенитовские болельщики у вас за спиной, которых было две с половиной тысячи. Ощущали их присутствие?

    – Конечно, ощущали, причем не только в первом тайме, когда они были у меня за спиной, но и во втором их было очень хорошо слышно. Можно сказать, что я впервые играл за «Зенит» при такой поддержке, когда сзади – армия фанатов. Честно могу признаться в том, что мне было очень приятно. Получаешь от этого настоящее удовольствие.

    • Для посещения матчей Кубка России, за исключением финала, сейчас не требуется FanID.
    • Ответную встречу команды проведут 12 марта 2024 года.

    Новости по теме
    Вратарь «Зенита» назвал несправедливым итог матча с «Динамо» 2
    Назван игрок «Зенита», который тяжелее всего переносит холод 4
    Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо» 1
    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+