Вратарь «Зенита» Адамов: «Впервые играл при такой поддержке, когда сзади — армия фанатов»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (0:1) рассказал о поддержке петербургских болельщиков в ходе гостевой встречи.

– Была надежда, что вас будут греть зенитовские болельщики у вас за спиной, которых было две с половиной тысячи. Ощущали их присутствие?

– Конечно, ощущали, причем не только в первом тайме, когда они были у меня за спиной, но и во втором их было очень хорошо слышно. Можно сказать, что я впервые играл за «Зенит» при такой поддержке, когда сзади – армия фанатов. Честно могу признаться в том, что мне было очень приятно. Получаешь от этого настоящее удовольствие.