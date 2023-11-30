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    • Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

    Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» – «Зенит», в котором хозяева одержали победу со счетом 1:0.

    «Главный тренер «Динамо» Марцел Личка решил поставить на матч Кубка России с «Зенитом» футболистов, которые проводили второй тайм против ЦСКА. И это выглядело логично, поскольку команда тогда переиграла соперника.

    Тренерский штаб бело-голубых не собирался отказываться от привычной философии с акцентом на атаку. «Динамо» с любым оппонентом не закрывается, чувствует себя прекрасно в позиционной игре.

    У «Зенита» же были потери. Не было Вендела, через которого строится игра, и это нарушило связи в центре поля. В заявке не оказалось и Кассьерры, который тоже играет важную роль в команде.

    Поэтому перед матчем Сергей Семак был наряженный – перед самым свистком даже тяжело выдохнул: видно было, что человек волнуется.

    Опасения оказались обоснованными. И нельзя сказать, что игроки «Зенита» не представляли, что их ждет. «Динамо» уже обыгрывало их в Кубке, причем в Петербурге.

    Поэтому было понимание, что игра будет непростой, придется много бегать. Вторым номером «бело-голубые» играть бы не стали, так что нужно было бороться за инициативу.

    В начале матча было так много борьбы, что игра казалась какой-то суетливой, со значительным количеством потерь. Явного преимущества ни у кого не было, возможно, динамовцы чуть больше владели инициативой. По крайней мере, ударов они наносили больше.

    В перерыве Семак внес коррективы, «Зенит» активно пошел вперед. Еще и удаление у «Динамо» произошло, хотя, как мне кажется, судья ошибся, показав красную карточку Хорхе Карраскалю.

    Личка спорить не стал, спокойно принял удаление и произвел замену. Тюкавин действовал активно и успел устать – вместо него тренер решил выпустить на поле свежего Смолова, который способен играть глубже.

    Замена в итоге сыграла – Федор с Нгамале здорово разыграли, получилось забить красивый мяч. Для «Зенита» это, конечно, был неприятный момент. Только численное преимущество получили, как тут же пропустили.

    Я бы, кстати, не сказал, что у «Зенита» появилось какое-то большое преимущество – не ощущалось, что команда в большинстве. Обычно в таких случаях соперника подавляют, а тут «Динамо» оказалось хорошо функционально готово. Продолжали играть в свой футбол, не прижимались к воротам, только в самой концовке немного поиграли от обороны.

    В целом встреча получилась равной и, как мне кажется, бело-голубые с Личкой вполне могут побороться за Кубок России. Да и в чемпионате есть все шансы зацепиться за тройку, а то и «Краснодар» подвинуть, если у «быков» не поправятся дела», – написал Бубнов.

    • Ответный матч запланирован на 12 марта 2024 года.
    • В прошлом сезоне Кубок России выиграл ЦСКА.

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    Источник: Sportbox.ru

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