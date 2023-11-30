Вратарь «Зенита» назвал несправедливым итог матча с «Динамо»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов подвел итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (0:1).
– Справедлив ли на ваш взгляд итог встречи?
– Не могу сказать, что справедлив. Думаю, что ничья была бы более закономерна судя по тому, как игра складывалась – без каких-то явных моментов. Единственное, что радует – ответная игра, в которой у нас будут все шансы для того, чтобы реабилитироваться за сегодняшнее поражение.
– Что в целом скажете по игре? Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы увезти положительный результат из Москвы?
– Создали не так много моментов, плюс потеряли концентрацию, играя в большинстве, пропустили необязательный гол.
– Неприятный вопрос для вратаря и все же: что случилось в эпизоде с пропущенным мячом?
– Пошла быстрая атака, прострел, и Смолов уже набегал с линии штрафной и пробил в дальний угол. Я еще не пересматривал момент, поэтому ничего больше сказать не могу.
– На улице мороз. Полевые игроки могут согреться за счет бега, а как быть вратарю? Было ли вам холодно?
– В первом тайме было холодно, а во втором – нормально. Не знаю, с чем это связано, возможно, в первом тайме ветер был посильнее. Старался двигаться, разминаться, растягиваться, чтобы держать себя в тонусе и не замерзать.
– Добавит ли это поражение команде спортивной злости перед важной игрой с «Локомотивом»?
– Любое поражение добавляет злости – главное сделать правильные выводы и хорошо подготовиться к следующей игре, в которой все будет зависеть только от нас.
- Единственный гол в матче забил Федор Смолов на 74-й минуте.
- Ответную встречу команды проведут 12 марта 2024 года.
- Следующий матч «Зенита» пройдет в воскресенье, 3 декабря. В 17-м туре РПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом».