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  • Вратарь «Зенита» назвал несправедливым итог матча с «Динамо»

Вратарь «Зенита» назвал несправедливым итог матча с «Динамо»

30 ноября 2023, 11:54
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов подвел итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (0:1).

– Справедлив ли на ваш взгляд итог встречи?

– Не могу сказать, что справедлив. Думаю, что ничья была бы более закономерна судя по тому, как игра складывалась – без каких-то явных моментов. Единственное, что радует – ответная игра, в которой у нас будут все шансы для того, чтобы реабилитироваться за сегодняшнее поражение.

– Что в целом скажете по игре? Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы увезти положительный результат из Москвы?

– Создали не так много моментов, плюс потеряли концентрацию, играя в большинстве, пропустили необязательный гол.

– Неприятный вопрос для вратаря и все же: что случилось в эпизоде с пропущенным мячом?

– Пошла быстрая атака, прострел, и Смолов уже набегал с линии штрафной и пробил в дальний угол. Я еще не пересматривал момент, поэтому ничего больше сказать не могу.

– На улице мороз. Полевые игроки могут согреться за счет бега, а как быть вратарю? Было ли вам холодно?

– В первом тайме было холодно, а во втором – нормально. Не знаю, с чем это связано, возможно, в первом тайме ветер был посильнее. Старался двигаться, разминаться, растягиваться, чтобы держать себя в тонусе и не замерзать.

– Добавит ли это поражение команде спортивной злости перед важной игрой с «Локомотивом»?

– Любое поражение добавляет злости – главное сделать правильные выводы и хорошо подготовиться к следующей игре, в которой все будет зависеть только от нас.

  • Единственный гол в матче забил Федор Смолов на 74-й минуте.
  • Ответную встречу команды проведут 12 марта 2024 года.
  • Следующий матч «Зенита» пройдет в воскресенье, 3 декабря. В 17-м туре РПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом».

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Динамо Адамов Денис
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*** - 1 0 0 % ставки на Футбольные События -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам) -Связаться с нами ; EdmSp@inbox.ru -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ; Футбол Кубок АФК 13:00 Тайвань Стил - Улан Батор Первый Тайм Тотал Больше 1,5 Кфф 2,30 ***
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Alemann
1701338224
"Жизнь несправедлива. Привыкайте."
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