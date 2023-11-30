Вратарь «Зенита» назвал несправедливым итог матча с «Динамо»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов подвел итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (0:1).

– Справедлив ли на ваш взгляд итог встречи?

– Не могу сказать, что справедлив. Думаю, что ничья была бы более закономерна судя по тому, как игра складывалась – без каких-то явных моментов. Единственное, что радует – ответная игра, в которой у нас будут все шансы для того, чтобы реабилитироваться за сегодняшнее поражение.

– Что в целом скажете по игре? Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы увезти положительный результат из Москвы?

– Создали не так много моментов, плюс потеряли концентрацию, играя в большинстве, пропустили необязательный гол.

– Неприятный вопрос для вратаря и все же: что случилось в эпизоде с пропущенным мячом?

– Пошла быстрая атака, прострел, и Смолов уже набегал с линии штрафной и пробил в дальний угол. Я еще не пересматривал момент, поэтому ничего больше сказать не могу.

– На улице мороз. Полевые игроки могут согреться за счет бега, а как быть вратарю? Было ли вам холодно?

– В первом тайме было холодно, а во втором – нормально. Не знаю, с чем это связано, возможно, в первом тайме ветер был посильнее. Старался двигаться, разминаться, растягиваться, чтобы держать себя в тонусе и не замерзать.

– Добавит ли это поражение команде спортивной злости перед важной игрой с «Локомотивом»?

– Любое поражение добавляет злости – главное сделать правильные выводы и хорошо подготовиться к следующей игре, в которой все будет зависеть только от нас.