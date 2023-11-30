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    • Вратарь «Зенита» назвал несправедливым итог матча с «Динамо»

    Вратарь «Зенита» назвал несправедливым итог матча с «Динамо»

    Голкипер «Зенита» Денис Адамов подвел итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (0:1).

    – Справедлив ли на ваш взгляд итог встречи?

    – Не могу сказать, что справедлив. Думаю, что ничья была бы более закономерна судя по тому, как игра складывалась – без каких-то явных моментов. Единственное, что радует – ответная игра, в которой у нас будут все шансы для того, чтобы реабилитироваться за сегодняшнее поражение.

    – Что в целом скажете по игре? Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы увезти положительный результат из Москвы?

    – Создали не так много моментов, плюс потеряли концентрацию, играя в большинстве, пропустили необязательный гол.

    – Неприятный вопрос для вратаря и все же: что случилось в эпизоде с пропущенным мячом?

    – Пошла быстрая атака, прострел, и Смолов уже набегал с линии штрафной и пробил в дальний угол. Я еще не пересматривал момент, поэтому ничего больше сказать не могу.

    – На улице мороз. Полевые игроки могут согреться за счет бега, а как быть вратарю? Было ли вам холодно?

    – В первом тайме было холодно, а во втором – нормально. Не знаю, с чем это связано, возможно, в первом тайме ветер был посильнее. Старался двигаться, разминаться, растягиваться, чтобы держать себя в тонусе и не замерзать.

    – Добавит ли это поражение команде спортивной злости перед важной игрой с «Локомотивом»?

    – Любое поражение добавляет злости – главное сделать правильные выводы и хорошо подготовиться к следующей игре, в которой все будет зависеть только от нас.

    • Единственный гол в матче забил Федор Смолов на 74-й минуте.
    • Ответную встречу команды проведут 12 марта 2024 года.
    • Следующий матч «Зенита» пройдет в воскресенье, 3 декабря. В 17-м туре РПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом».

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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