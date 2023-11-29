Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Зиньковский высказался о своей игровой роли в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем игровом статусе в московской команде.

    «Я стал чаще играть? Мы обсуждали с Абаскалем мое игровое время и перед началом чемпионата, и уже по ходу сезона. У нас немного поменялась схема, уже матчей пять так провели. За исключением игр с «Факелом» и «Локомотивом», где было удаление, и у меня, и у команды все складывается хорошо. Даже в таком тяжелом матче, как с «Балтикой», нужно было показать характер и победить.

    Что касается характера, то это относится и к месту в составе. В «Спартаке» за него надо бороться и доказывать. Чувствую сейчас себя более уверенно в команде», – сказал Зиньковский.

    • Зиньковский провел 15 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • На его счету одна результативная передача.

    Новости по теме
    Зиньковский отреагировал на условия в матче с «Балтикой»: «Футбола было мало»
    Зиньковский назвал игрока «Спартака», который заиграет в топ-лиге Европы 1
    Зиньковский назвал самого веселого игрока «Спартака» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      hdkdnssk 46 минут назад

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

      [email protected]

      -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ;

      Футбол Молодежная ЛЧ 18:00
      Бавария 19 - Копенгаген 19
      Ставка на Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кфф 2,10
      ***

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+