Зиньковский высказался о своей игровой роли в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем игровом статусе в московской команде.

«Я стал чаще играть? Мы обсуждали с Абаскалем мое игровое время и перед началом чемпионата, и уже по ходу сезона. У нас немного поменялась схема, уже матчей пять так провели. За исключением игр с «Факелом» и «Локомотивом», где было удаление, и у меня, и у команды все складывается хорошо. Даже в таком тяжелом матче, как с «Балтикой», нужно было показать характер и победить.

Что касается характера, то это относится и к месту в составе. В «Спартаке» за него надо бороться и доказывать. Чувствую сейчас себя более уверенно в команде», – сказал Зиньковский.