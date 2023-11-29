Зиньковский высказался о своей игровой роли в «Спартаке»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем игровом статусе в московской команде.
«Я стал чаще играть? Мы обсуждали с Абаскалем мое игровое время и перед началом чемпионата, и уже по ходу сезона. У нас немного поменялась схема, уже матчей пять так провели. За исключением игр с «Факелом» и «Локомотивом», где было удаление, и у меня, и у команды все складывается хорошо. Даже в таком тяжелом матче, как с «Балтикой», нужно было показать характер и победить.
Что касается характера, то это относится и к месту в составе. В «Спартаке» за него надо бороться и доказывать. Чувствую сейчас себя более уверенно в команде», – сказал Зиньковский.
- Зиньковский провел 15 матчей в этом сезоне РПЛ.
- На его счету одна результативная передача.