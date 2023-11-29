Каррагер назвал сложнейшего соперника в карьере

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выбрал самого тяжелого соперника в карьере.

«Арсенал» сезон-2003/04 – лучшая, против которой я когда-либо играл, и единственная команда, которая повлияла на меня психологически.

Я чувствовал себя некомфортно и откровенно плохо. Мне казалось, что я слабый и маленький. Против «Юнайтед» было проще: мы знали, что они лучше нас, как и «Челси», но мы чувствовали, что мы дадим им бой.

Тот «Арсенал» мучал меня на психологическом уровне.

Я не думаю, что в мире были более сложные позиции, чем роль правого защитника в матче с командой «непобедимых».

У них был Робер Пирес, врывающийся из глубины, Тьерри Анри и Эшли Коул. Они были чересчур быстрыми.

Это самое сложное для защитника, ведь у вас нет запаса времени. Я руководил игрой и организовывал команду. Когда вы играете против кого-то, кто играет в таком темпе, нет времени на разговоры. Вы не можете передавать информацию, все происходит слишком быстро.

Связка Пиреса, Коула и Тьерри Анри была убийственной. Мне снятся кошмары, когда я думаю об этом», – признался Джейми.