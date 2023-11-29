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    • «Арсенал» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    «Арсенал» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ланса», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Ланс»: Самба, Дансо, Медина, Айдара, Гради, Франковский, Самед, Сотока, Менди, Томассон, Ваи.

    Главный тренер: Франк Эз

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал»«Ланс»

    Арсенал-Ланс смотреть онлайн 29 ноября

    Источник: «Бомбардир»

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