Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ланса», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

Главный тренер: Микель Артета

«Ланс»: Самба, Дансо, Медина, Айдара, Гради, Франковский, Самед, Сотока, Менди, Томассон, Ваи.

Главный тренер: Франк Эз

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Ланс»

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Также игру будет транслировать «Фонбет».