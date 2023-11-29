Лига чемпионов. «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лейпцигом» (3:2), уступая в два мяча к перерыву

«Манчестер Сити» на своем поле переиграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:2 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Хосепа Гвардиолы уступала 0:2 после первого тайма, зато во втором отправила в ворота соперника три безответных гола.

В другом матче «Янг Бойз» дома взял верх над «Црвеной Звездой» – 2:0.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

Манчестер Сити (Англия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Опенда, 13; 0:2 – Опенда, 33; 1:2 – Холанд, 55; 2:2 – Фоден, 70; 3:2 – Альварес, 87.

Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Неделькович (в свои ворота), 8; 2:0 – Блум, 29.

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