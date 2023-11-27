В РПЛ отметили успехи Эмери в «Астон Вилле»

Телеграм-канал Российской Премьер-Лиги отметил успехи главного тренера «Астон Виллы» испанца Унаи Эмери. В прошлом он был главным тренером московского «Спартака».

«Тем временем наш старый знакомый Унаи Эмери зажигает в Англии: обыграл «Тоттенхэм» во главе «Астон Виллы» и вышел на 4-е место АПЛ.

Всего у экс-тренера «Спартака» 22 победы в АПЛ в 2023 году, а до первого места в таблице всего лишь два очка.

Респект таким тренерам», – написано в официальном телеграм-канале РПЛ