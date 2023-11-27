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    В РПЛ отметили успехи Эмери в «Астон Вилле»

    Телеграм-канал Российской Премьер-Лиги отметил успехи главного тренера «Астон Виллы» испанца Унаи Эмери. В прошлом он был главным тренером московского «Спартака».

    «Тем временем наш старый знакомый Унаи Эмери зажигает в Англии: обыграл «Тоттенхэм» во главе «Астон Виллы» и вышел на 4-е место АПЛ.

    Всего у экс-тренера «Спартака» 22 победы в АПЛ в 2023 году, а до первого места в таблице всего лишь два очка.

    Респект таким тренерам», – написано в официальном телеграм-канале РПЛ

    • Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
    • Испанец является главным тренером «Астон Виллы» с октября прошлого года.

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    Источник: Телеграм-канал Мир Российская Премьер-Лига

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    Сегодня, 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4349

      raritet 1 час назад

      Интересно было бы услышать мнение по сему поводу и " игрочишки"

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