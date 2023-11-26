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    Стало известно, кем мечтает работать Дзагоев после карьеры

    Дарья Арсланова, представитель экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева, раскрыла дальнейшие планы спортсмена.

    • Дзагоев на этой неделе закончил карьеру в 33 года.
    • Последним клубом оказалась «Ламия».
    • С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за ЦСКА.

    «Желание Алана стать тренером меня не удивляет. Эта работа требует максимальной вовлеченности, очень ответственная и при этом похожа на день сурка – не каждый из экс-футболистов к этому готов. Алан с детства жил и дышал футболом, и с тех пор ничего не изменилось. Карьера футболиста закончена, тренерская деятельность – логичное для него продолжение. У него большой опыт на самом высоком уровне – ему есть, что передать игрокам.

    Алан мечтает о работе тренером в ЦСКА? Здесь я просто приведу его слова: «Однозначно да. Однозначно. Надеюсь и верю, что так и будет», – сказала Арсланова.

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    Источник: «Чемпионат»

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