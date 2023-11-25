Джанаев дебютировал за «Балтику» в матче со «Спартаком»

36-летний вратарь «Балтики» Сослан Джанаев дебютировал за калининградскую команду в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком». Он вышел на замену на 63-й минуте вместо получившего травму Максима Бориско. До этого матча в последний раз он выходил на поле в апреле этого года в составе «Сочи».

Джанаев выступал за «Спартак» с 2008 по 2010 годы.

Он пришел в «Балтику» в конце августа, подписав однолетний контракт.

Ранее футболист трижды становился серебряным призером РПЛ.

На счету Джанаева 3 матча за сборную России.