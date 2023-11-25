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    Джанаев дебютировал за «Балтику» в матче со «Спартаком»

    36-летний вратарь «Балтики» Сослан Джанаев дебютировал за калининградскую команду в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком». Он вышел на замену на 63-й минуте вместо получившего травму Максима Бориско. До этого матча в последний раз он выходил на поле в апреле этого года в составе «Сочи».

    • Джанаев выступал за «Спартак» с 2008 по 2010 годы.
    • Он пришел в «Балтику» в конце августа, подписав однолетний контракт.
    • Ранее футболист трижды становился серебряным призером РПЛ.
    • На счету Джанаева 3 матча за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.11.2023 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3737

      alefreddy 2 часа назад

      интересно посмотреть на ветерана

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