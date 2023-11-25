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    Мостовой определил фаворита в дерби ЦСКА – «Динамо»

    Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

    «Трудно сказать, как сложится игра после матчей сборных. У «Динамо» много кто уезжал, плюс травмы, а у ЦСКА вроде все были в клубе.

    Небольшой фаворит в этой игре – ЦСКА, они последние матчи проводят уверенно, Федотов выжимает максимум.

    В «Динамо» собраны классные исполнители в атаке, которые в одиночку могут решить момент. Игра интересная будет», – считает Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2687

      Красногвардейчик 1 час назад

      В каком смысле все были в ЦСКА? Саша, а Узбекистан и чили играли без вызова Файзуллаева, Мендоса, давилы? Хоть бы думал перед тем как ляпнуть, или если не знаешь, то молчи

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      Рейтинг: +2968

      Suvorov71 2 часа назад

      Да, обе команды достойны друг-друга, дерби это очень здорово, очень люблю такие матчи любое московское дерби это классика, удачи вам, ну а если будет ничья это тоже не плохо

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      Рейтинг: +1063

      The only one 2 часа назад

      и где он тут определил фаворита?

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