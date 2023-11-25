Мостовой определил фаворита в дерби ЦСКА – «Динамо»

Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».
«Трудно сказать, как сложится игра после матчей сборных. У «Динамо» много кто уезжал, плюс травмы, а у ЦСКА вроде все были в клубе.
Небольшой фаворит в этой игре – ЦСКА, они последние матчи проводят уверенно, Федотов выжимает максимум.
В «Динамо» собраны классные исполнители в атаке, которые в одиночку могут решить момент. Игра интересная будет», – считает Мостовой.
- ЦСКА примет «Динамо» сегодня в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби.
Источник: «РБ Спорт»