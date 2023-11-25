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    • Мостовой назвал футболиста «Динамо», который сделал матч с ЦСКА

    Мостовой назвал футболиста «Динамо», который сделал матч с ЦСКА

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выделил лучшего игрока матча 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (2:3).

    «Хорхе Карраскаль вышел на замену и сделал игру. После первого тайма мало кто думал, что «Динамо» сможет что-то сделать, потому что ЦСКА полностью владел преимуществом. Всe шло к тому, что будет 3:1 в пользу армейцев. «Динамо» сделало нужные замены, и они сработали», – сказал Мостовой.

    • Карраскаль до лета выступал за ЦСКА.
    • «Динамо» уступало по ходу встречи.
    • Динамовцы поднялись в топ-3 РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.11.2023 22:51
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