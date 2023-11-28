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    Орлов сравнил вариативность Чалова и Тюкавина

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо», в котором бело-голубые одержали победу со счетом 3:2, и оценил нескольких игроков обеих команд.

    «Дерби ЦСКА – «Динамо» получилось богатым на события. Но армейцам не хватило ресурса, скамейки. Федотову, по сути, некем было усилить игру. Это, конечно, проблема. Файзуллаев очень нравится, радует почти в каждой встрече. Вот это находка! Но обойма не та.

    Добрых слов заслуживает Карраскаль. Вышел на замену, был, возможно, лучшим на поле. А ведь в ЦСКА на нем поставили крест, Федотов перестал в него верить. Похоже, колумбиец понял, что надо играть не на себя, а на команду!

    Тюкавин набрал ход. Но мне кажется, он может играть интереснее. Константин способен не только завершать, но и создавать моменты партнерам. У него есть эти качества. Вот тот же Чалов играет разнообразнее, вариативнее», – сказал Орлов.

    • Нападающий ЦСКА Федор Чалов провел в этом сезоне 23 матча, забил 10 голов и отдал 2 передачи.
    • Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сыграл в текущем сезоне 20 встреч, забил 8 голов и отдал 3 передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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