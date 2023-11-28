Орлов сравнил вариативность Чалова и Тюкавина

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо», в котором бело-голубые одержали победу со счетом 3:2, и оценил нескольких игроков обеих команд.

«Дерби ЦСКА – «Динамо» получилось богатым на события. Но армейцам не хватило ресурса, скамейки. Федотову, по сути, некем было усилить игру. Это, конечно, проблема. Файзуллаев очень нравится, радует почти в каждой встрече. Вот это находка! Но обойма не та.

Добрых слов заслуживает Карраскаль. Вышел на замену, был, возможно, лучшим на поле. А ведь в ЦСКА на нем поставили крест, Федотов перестал в него верить. Похоже, колумбиец понял, что надо играть не на себя, а на команду!

Тюкавин набрал ход. Но мне кажется, он может играть интереснее. Константин способен не только завершать, но и создавать моменты партнерам. У него есть эти качества. Вот тот же Чалов играет разнообразнее, вариативнее», – сказал Орлов.