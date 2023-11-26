Карраскаль – о матче с ЦСКА: «ВЭБ Арена» – мой дом»

Футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль дал комментарий после матча 16-го тура против ЦСКА (3:2).

Колумбийский хавбек вышел на замену после перерыва.

«Динамо» уступало после первого тайма 1:2, но сумело одержать волевую победу.

Карраскаль выступал за ЦСКА в 2022–2023 годах.

«Игра была особенной. Было много счастливых моментов здесь. Это как дом. Тренер просил найти пространство, которого не было в первом тайме. Каждый делает свою работу. Всe получилось для меня сегодня.

У меня никогда не было проблем, потому что я вне поля очень спокойный. Со всеми поговорил, очень рад был всех увидеть», – сказал колумбиец.