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    Карраскаль – о матче с ЦСКА: «ВЭБ Арена» – мой дом»

    Футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль дал комментарий после матча 16-го тура против ЦСКА (3:2).

    • Колумбийский хавбек вышел на замену после перерыва.
    • «Динамо» уступало после первого тайма 1:2, но сумело одержать волевую победу.
    • Карраскаль выступал за ЦСКА в 2022–2023 годах.

    «Игра была особенной. Было много счастливых моментов здесь. Это как дом. Тренер просил найти пространство, которого не было в первом тайме. Каждый делает свою работу. Всe получилось для меня сегодня.

    У меня никогда не было проблем, потому что я вне поля очень спокойный. Со всеми поговорил, очень рад был всех увидеть», – сказал колумбиец.

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    Источник: «Чемпионат»

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