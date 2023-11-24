Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Жирков признался, что боялся Газзаева

    Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков вспомнил время игры под руководством Валерия Газзаева.

    – В матче легенд ЦСКА тренировал Валерий Газзаев. У вас есть с ним какая-то запоминающаяся история?

    – Мы с ним выиграли много трофеев, и это главное. А вообще, когда он только приходил, боялся его. Всякие ужасы рассказывали. Мол, его тренировки странные. То он их в бассейне проводил, то под водой, ещe что-то. Целую ночь не спал перед сборами. Но я тогда был ещe молодой. Потом уже начали работать вместе, и понял, что всe не так страшно.

    • Жирков был в ЦСКА в 2004-2009 годах.
    • Он выиграл с командой Кубок УЕФА.
    • Жирков завершил карьеру в прошлом году.

    Новости по теме
    Жирков назвал российского игрока, которого предложил бы «Челси» 2
    Жирков назвал российского игрока, которому стоит попробовать силы в Европе
    Жирков отреагировал на завершение карьеры Дзагоева 1
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+