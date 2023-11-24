Жирков признался, что боялся Газзаева

Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков вспомнил время игры под руководством Валерия Газзаева.

– В матче легенд ЦСКА тренировал Валерий Газзаев. У вас есть с ним какая-то запоминающаяся история?

– Мы с ним выиграли много трофеев, и это главное. А вообще, когда он только приходил, боялся его. Всякие ужасы рассказывали. Мол, его тренировки странные. То он их в бассейне проводил, то под водой, ещe что-то. Целую ночь не спал перед сборами. Но я тогда был ещe молодой. Потом уже начали работать вместе, и понял, что всe не так страшно.