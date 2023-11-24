Названы кандидаты на пост главного тренера «Алании»

Ишо лайт-вариант не забудьте. Григорян.
«Алания» рассматривает кандидатуру Омари Тетрадзе на пост главного тренера команды. По данным журналиста Ивана Карпова, другим вариантом у владикавказцев является Спартак Гогниев. При этом он сможет занять пост главного тренера только в случае ухода из клуба генерального директора Руслана Сиукаева.
- Последним клубом, в котором работал бывший защитник сборной России Тетрадзе, был грузинский «Сабуртало». Он возглавлял команду с января по сентябрь.
- Ранее он был главным тренером «Анжи», нижегородской «Волги», «Химок», «Енисея», казахстанских «Жетысу» и «Тобола».
- Гогниев возглавлял «Аланию» с 2019 по 2022 годы. Позднее он успел поработать в «Химках».
- В среду, 22 ноября, «Алания» объявила о расторжении контракта с главным тренером Олегом Василенко.
- Владикавказский клуб занимает шестое место в Первой лиге, набрав 31 очко в первом круге.