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    Названы кандидаты на пост главного тренера «Алании»

    «Алания» рассматривает кандидатуру Омари Тетрадзе на пост главного тренера команды. По данным журналиста Ивана Карпова, другим вариантом у владикавказцев является Спартак Гогниев. При этом он сможет занять пост главного тренера только в случае ухода из клуба генерального директора Руслана Сиукаева.

    • Последним клубом, в котором работал бывший защитник сборной России Тетрадзе, был грузинский «Сабуртало». Он возглавлял команду с января по сентябрь.
    • Ранее он был главным тренером «Анжи», нижегородской «Волги», «Химок», «Енисея», казахстанских «Жетысу» и «Тобола».
    • Гогниев возглавлял «Аланию» с 2019 по 2022 годы. Позднее он успел поработать в «Химках».
    • В среду, 22 ноября, «Алания» объявила о расторжении контракта с главным тренером Олегом Василенко.
    • Владикавказский клуб занимает шестое место в Первой лиге, набрав 31 очко в первом круге.

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    Источник: Телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Сегодня, 09:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6471

      Эном айс 2 часа назад

      Ишо лайт-вариант не забудьте. Григорян.

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