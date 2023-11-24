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Названы кандидаты на пост главного тренера «Алании»

24 ноября 2023, 09:28
3

«Алания» рассматривает кандидатуру Омари Тетрадзе на пост главного тренера команды. По данным журналиста Ивана Карпова, другим вариантом у владикавказцев является Спартак Гогниев. При этом он сможет занять пост главного тренера только в случае ухода из клуба генерального директора Руслана Сиукаева.

  • Последним клубом, в котором работал бывший защитник сборной России Тетрадзе, был грузинский «Сабуртало». Он возглавлял команду с января по сентябрь.
  • Ранее он был главным тренером «Анжи», нижегородской «Волги», «Химок», «Енисея», казахстанских «Жетысу» и «Тобола».
  • Гогниев возглавлял «Аланию» с 2019 по 2022 годы. Позднее он успел поработать в «Химках».
  • В среду, 22 ноября, «Алания» объявила о расторжении контракта с главным тренером Олегом Василенко.
  • Владикавказский клуб занимает шестое место в Первой лиге, набрав 31 очко в первом круге.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: Телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов
Россия. Первая лига Алания Гогниев Спартак Тетрадзе Омари
Комментарии (3)
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Эном айс
1700810016
Ишо лайт-вариант не забудьте. Григорян.
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моэм
1700833749
Руководство Алании удивило , недавно шли в лидерах . а три ничьи и поражение даже провалом назвать нельзя . а скорее неизбежным временным спадом . но Василенко сразу увольняют и ему замена Гогниев или Тетрадзе ? ....похоже шило на мыло .
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zigbert
1700844210
Что случилось с Аланией? Команда долгое время лидировала в Первой лиге. Ничего не предвещало такого поворота. Не зря ли они уволили Василенко? Конечно все происходящее внутри коллектива мы не знаем но предложенные кандидаты вызывают вопросы.
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