Названы кандидаты на пост главного тренера «Алании»

«Алания» рассматривает кандидатуру Омари Тетрадзе на пост главного тренера команды. По данным журналиста Ивана Карпова, другим вариантом у владикавказцев является Спартак Гогниев. При этом он сможет занять пост главного тренера только в случае ухода из клуба генерального директора Руслана Сиукаева.

Последним клубом, в котором работал бывший защитник сборной России Тетрадзе, был грузинский «Сабуртало» . Он возглавлял команду с января по сентябрь.

Ранее он был главным тренером «Анжи» , нижегородской «Волги», «Химок», «Енисея», казахстанских «Жетысу» и «Тобола».

Гогниев возглавлял «Аланию» с 2019 по 2022 годы. Позднее он успел поработать в «Химках».

В среду, 22 ноября, «Алания» объявила о расторжении контракта с главным тренером Олегом Василенко.

Владикавказский клуб занимает шестое место в Первой лиге, набрав 31 очко в первом круге.

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