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    • Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

    Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

    Transfermarkt составил список 10 европейских сборных с самыми дорогими составами, не попавшими на чемпионате Европы-2024.

    Сборная России, стоимость которой оценивается в 157,3 миллиона евро, заняла в рейтинге четвeртое место.

    Возглавила список сборная Норвегии (335,4 миллиона евро). Второе место у Швеции (206,9), третье – у Ирландии (161,6).

    В десятку также вошли Северная Македония (54,4), Косово (51,1), Черногория (46,8), Болгария (36,4), Армения (34,6) и Северная Ирландия (32,2).

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • На данный момент известен 21 из 24 участников Евро-2024. В марте 12 команд разыграют в плей-офф еще три места на турнире.

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    Источник: Телеграм-канал Transfermarkt Official

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    Сегодня, 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2767

      моэм 1 час назад

      Не вошла ....ВСУНУЛИ.... России в лице сф, гд. рфс и.т.д.. постоянно что то вставляют , потом , попользовавшись , просто выставляют вон ....позорище....соответственно запад и о нашем народе думает также ....но ведь мы не такие ?

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