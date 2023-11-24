Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

Transfermarkt составил список 10 европейских сборных с самыми дорогими составами, не попавшими на чемпионате Европы-2024.
Сборная России, стоимость которой оценивается в 157,3 миллиона евро, заняла в рейтинге четвeртое место.
Возглавила список сборная Норвегии (335,4 миллиона евро). Второе место у Швеции (206,9), третье – у Ирландии (161,6).
В десятку также вошли Северная Македония (54,4), Косово (51,1), Черногория (46,8), Болгария (36,4), Армения (34,6) и Северная Ирландия (32,2).
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- На данный момент известен 21 из 24 участников Евро-2024. В марте 12 команд разыграют в плей-офф еще три места на турнире.
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Источник: Телеграм-канал Transfermarkt Official