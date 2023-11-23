Агент назвал причину страданий «Локомотива»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза оценил вклад бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в клуб.

– Вы знакомы с Семиным. Интересовались ли его услугами в Европе в период тренерской карьеры?

– В конце 90-х Юрий Палыч Семин думал: работать дальше в «Локомотиве» или нет. И у него была возможность работать в «Порту». Президент клуба Пинту да Кошта прекрасно знал Семина, когда еще «Локо» и киевское «Динамо» под его руководством играли против «Порту». Он имел возможность с ним беседовать, но у Палыча был контракт – ничего не вышло.

Семин не работал в Европе лишь потому, что всегда выбирал «Локомотив» – это его дом, его команда. Но он спокойно мог работать в Европе. Палыч – прекрасный специалист. Для кого-то возраст может сказаться на работе, но Семин – тренер другого уровня.