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    Агент назвал причину страданий «Локомотива»

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза оценил вклад бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в клуб.

    – Вы знакомы с Семиным. Интересовались ли его услугами в Европе в период тренерской карьеры?

    – В конце 90-х Юрий Палыч Семин думал: работать дальше в «Локомотиве» или нет. И у него была возможность работать в «Порту». Президент клуба Пинту да Кошта прекрасно знал Семина, когда еще «Локо» и киевское «Динамо» под его руководством играли против «Порту». Он имел возможность с ним беседовать, но у Палыча был контракт – ничего не вышло.

    Семин не работал в Европе лишь потому, что всегда выбирал «Локомотив» – это его дом, его команда. Но он спокойно мог работать в Европе. Палыч – прекрасный специалист. Для кого-то возраст может сказаться на работе, но Семин – тренер другого уровня.

    • Вернется ли он к тренерской работе? Главный вопрос в его отношении к «Локомотиву» – важный момент его жизни. Он все еще способный тренер. Палыч всегда будет оставаться в истории российского футбола. «Локомотив» до сегодняшнего дня страдает от того, что Семин не их тренер и не приносит такой вклад», – сказал Барбоза.
    • Семин возглавлял «Локомотив» в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010, 2016–2020 годах.
    • Помимо советских и российских клубов и сборных, Семин работал в олимпийской сборной Новой Зеландии (1991), киевском «Динамо» (2008–2009 и 2010–2012) и азербайджанской «Габале» (2013–2014).

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    Источник: Sport24

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