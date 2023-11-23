Агент назвал причину страданий «Локомотива»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза оценил вклад бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в клуб.
– Вы знакомы с Семиным. Интересовались ли его услугами в Европе в период тренерской карьеры?
– В конце 90-х Юрий Палыч Семин думал: работать дальше в «Локомотиве» или нет. И у него была возможность работать в «Порту». Президент клуба Пинту да Кошта прекрасно знал Семина, когда еще «Локо» и киевское «Динамо» под его руководством играли против «Порту». Он имел возможность с ним беседовать, но у Палыча был контракт – ничего не вышло.
Семин не работал в Европе лишь потому, что всегда выбирал «Локомотив» – это его дом, его команда. Но он спокойно мог работать в Европе. Палыч – прекрасный специалист. Для кого-то возраст может сказаться на работе, но Семин – тренер другого уровня.
- Вернется ли он к тренерской работе? Главный вопрос в его отношении к «Локомотиву» – важный момент его жизни. Он все еще способный тренер. Палыч всегда будет оставаться в истории российского футбола. «Локомотив» до сегодняшнего дня страдает от того, что Семин не их тренер и не приносит такой вклад», – сказал Барбоза.
- Семин возглавлял «Локомотив» в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010, 2016–2020 годах.
- Помимо советских и российских клубов и сборных, Семин работал в олимпийской сборной Новой Зеландии (1991), киевском «Динамо» (2008–2009 и 2010–2012) и азербайджанской «Габале» (2013–2014).