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    Раскрыта дата прощального матча Месси на «Камп Ноу»

    «Барселона» собирается организовать прощальный матч для Лионеля Месси.

    Предварительная дата игры – 29 ноября 2024 года. В этот день каталонскому клубу исполнится 125 лет.

    Ожидается, что аргентинец сыграет за команду легенд «Барсы», а их соперниками станет сборная мира.

    Билеты на матч будут стоить от 250 евро.

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    Источник: Football Transfers

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    Сегодня, 13:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69328

      portero 21 минуту назад

      Не верю!!!!

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