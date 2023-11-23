Раскрыта дата прощального матча Месси на «Камп Ноу»

«Барселона» собирается организовать прощальный матч для Лионеля Месси.
Предварительная дата игры – 29 ноября 2024 года. В этот день каталонскому клубу исполнится 125 лет.
Ожидается, что аргентинец сыграет за команду легенд «Барсы», а их соперниками станет сборная мира.
Билеты на матч будут стоить от 250 евро.
- В состав легенд «Барселоны», помимо Месси, могут войти Хави, Андрес Иньеста, Серхио Агуэро, Давид Вилья, Роналдиньо, Сеск Фабрегас, Ривалдо, Ромарио, Луис Энрике, Роналдо.
- В состав сборной мира могут войти Серхио Рамос, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Диего Симеоне, Златан Ибрагимович, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Фернандо Торрес.
Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?
Источник: Football Transfers