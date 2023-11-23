Раскрыта дата прощального матча Месси на «Камп Ноу»

«Барселона» собирается организовать прощальный матч для Лионеля Месси.

Предварительная дата игры – 29 ноября 2024 года. В этот день каталонскому клубу исполнится 125 лет.

Ожидается, что аргентинец сыграет за команду легенд «Барсы», а их соперниками станет сборная мира.

Билеты на матч будут стоить от 250 евро.

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