Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Дзагоев обратился к болельщикам ЦСКА после завершения карьеры

    Дзагоев обратился к болельщикам ЦСКА после завершения карьеры

    Алан Дзагоев, закончивший карьеру в 33 года, поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку и пообещал им встречу на стадионе.

    «Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, еe всегда было очень много.

    На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе – жизнь покажет, в каком статусе я буду. Конечно, есть сожаление, но у нас с вами было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моeм сердце.

    Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность – всех люблю, всех обнял», – сказал Дзагоев.

    • Хавбек выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • После ухода из московского клуба Дзагоев поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».

    Новости по теме
    Федотов отреагировал на завершение карьеры Дзагоева
    ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Дзагоева 1
    Реакция Гончаренко на желание Дзагоева стать тренером 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+