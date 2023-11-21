Дзагоев обратился к болельщикам ЦСКА после завершения карьеры

Алан Дзагоев, закончивший карьеру в 33 года, поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку и пообещал им встречу на стадионе.

«Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, еe всегда было очень много.

На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе – жизнь покажет, в каком статусе я буду. Конечно, есть сожаление, но у нас с вами было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моeм сердце.

Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность – всех люблю, всех обнял», – сказал Дзагоев.