Жирков рассказал об использовании кальяна в сборной России

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков сказал, что возил с собой кальян на сборы национальной команды, несмотря на запрет тренеров.

«Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной.

Кальян – плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», – сказал Жирков.