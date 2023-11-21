Жирков рассказал об использовании кальяна в сборной России

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков сказал, что возил с собой кальян на сборы национальной команды, несмотря на запрет тренеров.
«Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной.
Кальян – плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», – сказал Жирков.
- Жирков провел за сборную России 105 матчей и забил 2 мяча.
- В 2009 году разразился скандал, когда в эфире программы «Человек и закон» на Первом канале утверждалось, что игроки сборной России курили кальян и пили алкоголь перед домашним стыковым матчем национальной команды со Словенией в отборе на ЧМ-2010.
Источник: «РБ Спорт»