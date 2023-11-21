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    • Жирков рассказал об использовании кальяна в сборной России

    Жирков рассказал об использовании кальяна в сборной России

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков сказал, что возил с собой кальян на сборы национальной команды, несмотря на запрет тренеров.

    «Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной.

    Кальян – плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», – сказал Жирков.

    • Жирков провел за сборную России 105 матчей и забил 2 мяча.
    • В 2009 году разразился скандал, когда в эфире программы «Человек и закон» на Первом канале утверждалось, что игроки сборной России курили кальян и пили алкоголь перед домашним стыковым матчем национальной команды со Словенией в отборе на ЧМ-2010.

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    Источник: «РБ Спорт»

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