Карпин объяснил свою реакцию на песню «Валера» после победы России над Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему ему не понравилось исполнение песни «Валера» по окончании товарищеского матча с Кубой.

– Считаете, неверно было включить песню?

– Считаю, что это лишнее выделять кого‑то. Есть Валеры, Пети, Васи, кто там еще?

Не совсем правильно акцентировать внимание на одном человеке, кем бы он ни был. Надо делать акцент на всей сборной.

«Валера» – главный хит певицы Афродиты.

Условием для ее выступления была победа сборной России.

Команда Карпина в Волгограде разгромила Кубу со счетом 8:0.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?