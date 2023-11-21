Карпин объяснил свою реакцию на песню «Валера» после победы России над Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему ему не понравилось исполнение песни «Валера» по окончании товарищеского матча с Кубой.

– Считаете, неверно было включить песню?

– Считаю, что это лишнее выделять кого‑то. Есть Валеры, Пети, Васи, кто там еще?

Не совсем правильно акцентировать внимание на одном человеке, кем бы он ни был. Надо делать акцент на всей сборной.