На «Волгоград-Арене» после матча Россия – Куба споют песню «Валера», но при одном условии

Пресс-служба сборной России анонсировала включение в шоу-программу специального номера закрытия матча Россия – Куба в случае победы россиян.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов высказался об этом в своем телеграм-канале.

«Давайте так: победим завтра Кубу и Афродита выйдет на поле после финального свистка и рубанет главным хитом для всех собравшихся! Идeт?» – написал Конов.

Главный хит певицы Афродиты – песня «Валера», которая ассоциируется с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.

Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».

Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.

Игру обслужит белорусский судья.

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