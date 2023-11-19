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    • На «Волгоград-Арене» после матча Россия – Куба споют песню «Валера», но при одном условии

    На «Волгоград-Арене» после матча Россия – Куба споют песню «Валера», но при одном условии

    Пресс-служба сборной России анонсировала включение в шоу-программу специального номера закрытия матча Россия – Куба в случае победы россиян.

    Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов высказался об этом в своем телеграм-канале.

    «Давайте так: победим завтра Кубу и Афродита выйдет на поле после финального свистка и рубанет главным хитом для всех собравшихся! Идeт?» – написал Конов.

    Главный хит певицы Афродиты – песня «Валера», которая ассоциируется с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    19.11.2023 22:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      ABC--google 1 час назад

      В этом матче решается кто станет чемпионом мира по фотболу и баскетболу

      0
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      Рейтинг: +34

      WE ARE FOR PETER 14 часов назад

      Валера верим)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11884

      alex1951 15 часов назад

      Liberte CUBA!
      Патриоты России ,помните Куба наши самые,самые...
      Поэтому обращаюсь к земеле: Только не утопи ,,кубанцев,, как это сотворили Французы с Гибралторам....Осадок останется,неприятный...ты понял...

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