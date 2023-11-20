Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Тарханов назвал футболиста, которого можно считать лидером сборной России

    Тарханов назвал футболиста, которого можно считать лидером сборной России

    Бывший тренер сборной России Александр Тарханов ответил на вопросы о предстоящем матче с Кубой и о лидере российской национальной команды.

    «С удовольствием посмотрю этот матч сегодня. Конечно, жду победы от сборной России. Играем дома, уверен, будет аншлаг. Хочется, чтобы футболисты порадовали болельщиков своей игрой.

    Лидер сборной? Я думаю, что это Александр Головин. Он уже вырос как футболист давно, его можно считать лидером сборной. Плюс он в «Монако» играет на ведущих ролях. Его опыт поможет молодым игрокам сборной», – сказал Тарханов.

    • Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Головин проводит в «Монако» 6-й сезон. Его статистика: 187 матчей, 30 голов, 35 ассистов.

    Новости по теме
    Карпин объяснил свою реакцию на песню «Валера» после победы России над Кубой 1
    Губерниев отреагировал на результат матча Россия – Куба 1
    Экс-гендиректор «Спартака»: «Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет?» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2023 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+