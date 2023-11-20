Тарханов назвал футболиста, которого можно считать лидером сборной России

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов ответил на вопросы о предстоящем матче с Кубой и о лидере российской национальной команды.

«С удовольствием посмотрю этот матч сегодня. Конечно, жду победы от сборной России. Играем дома, уверен, будет аншлаг. Хочется, чтобы футболисты порадовали болельщиков своей игрой.

Лидер сборной? Я думаю, что это Александр Головин. Он уже вырос как футболист давно, его можно считать лидером сборной. Плюс он в «Монако» играет на ведущих ролях. Его опыт поможет молодым игрокам сборной», – сказал Тарханов.