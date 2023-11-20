Тарханов назвал футболиста, которого можно считать лидером сборной России

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов ответил на вопросы о предстоящем матче с Кубой и о лидере российской национальной команды.
«С удовольствием посмотрю этот матч сегодня. Конечно, жду победы от сборной России. Играем дома, уверен, будет аншлаг. Хочется, чтобы футболисты порадовали болельщиков своей игрой.
Лидер сборной? Я думаю, что это Александр Головин. Он уже вырос как футболист давно, его можно считать лидером сборной. Плюс он в «Монако» играет на ведущих ролях. Его опыт поможет молодым игрокам сборной», – сказал Тарханов.
- Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Головин проводит в «Монако» 6-й сезон. Его статистика: 187 матчей, 30 голов, 35 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»