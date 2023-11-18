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Романцев рассказал, почему не любит Москву

18 ноября 2023, 20:24
27

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к Москве. Он признался, что в данный момент не любит столицу.

– А Москву вы полюбили? Говорили, что никак не можете привыкнуть.

– Полюбил. Но сейчас снова разлюбил. Слишком шебутная, слишком злая. Выходишь на улицу, как на фронт. Все еще в эти телефоны уткнутся.У меня есть приятель Витя Апаев. Он родился в Базарном Карабулаке. Слово «базарный» у нас ассоциируется с чем-то таким неприятным, и он стеснялся говорить, откуда он. А потом я поехал туда с чемпионами мира по мини-футболу и посмотрел этот Базарный Карабулак – вот где жить-то надо! Сказочный зеленый город. У нас, кстати, много таких. Другое дело, что там, возможно, работы не хватает. А для житья – сказка. В Москве жить тяжело.

– В какую эпоху полюбили Москву?

– В ту, в которую переехал. 80-е годы. Посмотрите документальные фильмы. Все кажется наивным. Эти поливалки, беззаботные молодые люди. Она такая и была. А в 90-е годы изменилась.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (27)
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NewLife
1700328613
Спросите у этого выжившего из ума ветерана: он фильмы "Кубанские казаки", "Цирк" и "Волга-Волга" смотрел ? Вот где жизнь прекрасна и радостна и "нам нет преград на море и на суше"))))
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Fialet
1700331464
А кто её любит? По моему вся остальная страна её ненавидит.
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Красногвардейчик
1700332398
А главное самого из Москвы хрен выгонишь)))
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1700337373
В Москву и едут работать, больше там делать нечего, да и поколение поменялось, одних модников берут на хорошую работу. А девушкам вообще красота, богатого пацана найдут и счастливы живут. Простому деревенскому там не дадут) Как в песне за деньги да, слышали
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VVM1964
1700344429
Авторитетно ( как москвич в 4-ом поколении ) заявляю - мне нынешняя Москва СОВСЕМ не нравится !!! ((( поэтому съехал за город, а был бы более мобилен, то и еще дальше ... 80- е ??? - время моей молодости, ностальгия ..., но и тогда Москва уже начинала терять свой истинный облик ... В Москве сейчас КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО встретить ИСТИННОГО Москвича, но белые вороны встречаются до сих пор, правда в крайне пожилом возрасте ((( Уверен, многие сейчас начнут хохмить и юродствовать, но ... - как говорится - сказано ОТ ДУШИ ... (((
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ZeBolotny
1700378770
Потому что в Москве есть "Спартак"!))
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zigbert
1700382483
Конечно народ в Москве пошел не тот. Много приезжих, которые различными путями стараются закрепиться здесь. А почему? Да потому что возможностей в Москве больше, что у молодых, что у пенсионеров. В периферии жизнь протекает на первый взгляд спокойно но различных проблем все таки больше.
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NewLife
1700382520
Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось ...": цитата из романа в стихах «Евгений Онегин» (1831 г.) Александра Сергеевича Пушкина (глава 7, строфа 36) применяется когда хотят выразить восхищение столицей.
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Ваван-Смирнов-google
1700416737
Ох , как прав !!!!!! Но это касается всех городов страны . Забили , как кильками людьми , а зачем ? А говорят , что население России уменьшилось на миллион . В городах этого не видно , скорее наоборот . И черножопых прибавилось аж не сосчитать . Не стало той , беззаботной и счастливой СОВЕТСКОЙ жизни . Ровесники Романцева знают о чём речь .
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NEW700
1700512871
ОИР как всегда прав. Прав и тут.. Это я как полувековой москвич говорю.
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