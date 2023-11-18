Романцев рассказал, почему не любит Москву

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к Москве. Он признался, что в данный момент не любит столицу.

– А Москву вы полюбили? Говорили, что никак не можете привыкнуть.

– Полюбил. Но сейчас снова разлюбил. Слишком шебутная, слишком злая. Выходишь на улицу, как на фронт. Все еще в эти телефоны уткнутся.У меня есть приятель Витя Апаев. Он родился в Базарном Карабулаке. Слово «базарный» у нас ассоциируется с чем-то таким неприятным, и он стеснялся говорить, откуда он. А потом я поехал туда с чемпионами мира по мини-футболу и посмотрел этот Базарный Карабулак – вот где жить-то надо! Сказочный зеленый город. У нас, кстати, много таких. Другое дело, что там, возможно, работы не хватает. А для житья – сказка. В Москве жить тяжело.

– В какую эпоху полюбили Москву?

– В ту, в которую переехал. 80-е годы. Посмотрите документальные фильмы. Все кажется наивным. Эти поливалки, беззаботные молодые люди. Она такая и была. А в 90-е годы изменилась.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?