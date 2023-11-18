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    Романцев рассказал, почему не любит Москву

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к Москве. Он признался, что в данный момент не любит столицу.

    – А Москву вы полюбили? Говорили, что никак не можете привыкнуть.

    – Полюбил. Но сейчас снова разлюбил. Слишком шебутная, слишком злая. Выходишь на улицу, как на фронт. Все еще в эти телефоны уткнутся.У меня есть приятель Витя Апаев. Он родился в Базарном Карабулаке. Слово «базарный» у нас ассоциируется с чем-то таким неприятным, и он стеснялся говорить, откуда он. А потом я поехал туда с чемпионами мира по мини-футболу и посмотрел этот Базарный Карабулак – вот где жить-то надо! Сказочный зеленый город. У нас, кстати, много таких. Другое дело, что там, возможно, работы не хватает. А для житья – сказка. В Москве жить тяжело.

    – В какую эпоху полюбили Москву?

    – В ту, в которую переехал. 80-е годы. Посмотрите документальные фильмы. Все кажется наивным. Эти поливалки, беззаботные молодые люди. Она такая и была. А в 90-е годы изменилась.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sports.ru

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    18.11.2023 20:24
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    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20663

      NewLife 7 часов назад

      Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось ...": цитата из романа в стихах «Евгений Онегин» (1831 г.) Александра Сергеевича Пушкина (глава 7, строфа 36) применяется когда хотят выразить восхищение столицей.

      0
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      Рейтинг: +14

      anton-ivanov-google > NewLife 1 час назад

      Моськва...как много в этом сраче вони то)))Неесенин)))))шесть букв это не о чем не много....звука много а толку нет...Москва нажимается на регионах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103104

      zigbert 7 часов назад

      Конечно народ в Москве пошел не тот. Много приезжих, которые различными путями стараются закрепиться здесь. А почему? Да потому что возможностей в Москве больше, что у молодых, что у пенсионеров.
      В периферии жизнь протекает на первый взгляд спокойно но различных проблем все таки больше.

      2
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      Рейтинг: +26

      ZeBolotny 8 часов назад

      Потому что в Москве есть "Спартак"!))

      0
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      Рейтинг: +36607

      VVM1964 17 часов назад

      Авторитетно ( как москвич в 4-ом поколении ) заявляю - мне нынешняя Москва СОВСЕМ не нравится !!! ((( поэтому съехал за город, а был бы более мобилен, то и еще дальше ... 80- е ??? - время моей молодости, ностальгия ..., но и тогда Москва уже начинала терять свой истинный облик ... В Москве сейчас КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО встретить ИСТИННОГО Москвича, но белые вороны встречаются до сих пор, правда в крайне пожилом возрасте ((( Уверен, многие сейчас начнут хохмить и юродствовать, но ... - как говорится - сказано ОТ ДУШИ ... (((

      2
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      Рейтинг: +26

      ZeBolotny > VVM1964 8 часов назад

      Так же и Краснодар засрали. Из маленького уютного города превратился в огромный грязный и вонючий кишлак!

      1
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      Рейтинг: +22

      Алексей-Добрынин-vkontakt 19 часов назад

      В Москву и едут работать, больше там делать нечего, да и поколение поменялось, одних модников берут на хорошую работу. А девушкам вообще красота, богатого пацана найдут и счастливы живут. Простому деревенскому там не дадут) Как в песне за деньги да, слышали

      0
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      Рейтинг: +36607

      VVM1964 > Алексей-Добрынин-vkontakt 18 часов назад

      В Москве люди и девушки разные ... Но тенденция - увы печальная (((

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      ...
      Рейтинг: +14

      anton-ivanov-google > Алексей-Добрынин-vkontakt 1 час назад

      Хм из деревень туда то и прут потому что нет смысла в центре областном туситься....а вообще лучше за бугор.....что в мск что в поселках роди одни и те же ватные всё какие то

      0
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      Рейтинг: +2906

      Suvorov71 20 часов назад

      Посмотрите на новый питер, теже муравейники как и в болокаменной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2092

      Айболид 20 часов назад

      Да в Питере такая же "история" , дело не в городе , а в современном обществе .

      2
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      ...
      Рейтинг: +6620

      Питерский князь > Айболид 19 часов назад

      Я много где был, но таких неадыкватных, как в москве не встретишь.
      Да там аферисты, быдло в перемешку с черножопыми.
      :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +36607

      VVM1964 > Питерский князь 17 часов назад

      Увы, но есть правда в твоих словах, но - а ты уверен что это о МОСКВИЧАХ ??? !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6620

      Питерский князь > VVM1964 9 часов назад

      Но так можно встретить заносчивых, не понятно почему слишком много о себе думающих.
      Ты про этих?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6620

      Питерский князь > Питерский князь 9 часов назад

      Так сказать, истинных мАсковских арийцах.
      :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +36607

      VVM1964 > Питерский князь 4 часа назад

      Это обычно происходит с теми кто "из грязи в князи" ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6620

      Питерский князь > VVM1964 3 часа назад

      Во мне грязи не больше, чем в тебе.
      Ну ты меня насмешил. Вспомнил видео, вчера смотрел "транс-богатая".
      Посмотри, это про 80% процентов нааеления всех стран.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36607

      VVM1964 > Питерский князь 2 часа назад

      А почему ты на свой счет принял ? - я вообще-то о "мАсковских арийцах" и если прозвучало слово "князь" в фигуральном выражении, так ты не один ... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2632

      Красногвардейчик 21 час назад

      А главное самого из Москвы хрен выгонишь)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2555

      Fialet 21 час назад

      А кто её любит? По моему вся остальная страна её ненавидит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36607

      VVM1964 > Fialet 18 часов назад

      Кого то же надо ненавидеть ... ( ну или евреев наконец )...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2555

      Fialet > VVM1964 7 часов назад

      А не задумывался, почему?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36607

      VVM1964 > Fialet 4 часа назад

      По человеческой природе ... (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2555

      Fialet > VVM1964 3 часа назад

      Это так, но нужен повод, чтобы обратить гнев на определённые категории. Значит есть причины.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36607

      VVM1964 > Fialet 2 часа назад

      Вот совсем не обязательно, достаточный повод - людская зависть ..., а дальше уже просто стереотип ... Человек нужен обязательно кто-то на кого можно выместить обиду, злость, собственные неудачи, ... А Москвичи - СУКИ хорошо устроились, все деньги туда стекаются, зп выше, инфраструктура развитее, ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6620

      Питерский князь 21 час назад

      Одним словом Помойка!
      :)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2906

      Suvorov71 > Питерский князь 20 часов назад

      княгиня, ты о своей команде? зря тебя помойные не поймут

      4
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