Рамос отказался оставить автограф на футболке «Реала»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос попал в скандальную ситуацию.

37-летний футболист, сидя в автомобиле, раздавал автографы. В частности, он расписывался на футболках.

Рамос оставил автографы на майках «Севильи» и «ПСЖ», а экипировку «Реала» проигнорировал.

После критики в соцсетях экс-игрок сборной Испании объяснил свой поступок: «До этого момента я уже подписал около шести футболок «Реала». А потом находятся люди, которые выставляют их на аукцион или продают в интернете».