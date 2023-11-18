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    Рамос отказался оставить автограф на футболке «Реала»

    Защитник «Севильи» Серхио Рамос попал в скандальную ситуацию.

    37-летний футболист, сидя в автомобиле, раздавал автографы. В частности, он расписывался на футболках.

    Рамос оставил автографы на майках «Севильи» и «ПСЖ», а экипировку «Реала» проигнорировал.

    После критики в соцсетях экс-игрок сборной Испании объяснил свой поступок: «До этого момента я уже подписал около шести футболок «Реала». А потом находятся люди, которые выставляют их на аукцион или продают в интернете».

    • Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год и был капитаном команды.
    • Он выиграл с мадридцами 22 трофея, проведя 671 матч (101 гол + 40 ассистов).

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2023 19:10
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