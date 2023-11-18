Рамос отказался оставить автограф на футболке «Реала»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос попал в скандальную ситуацию.
37-летний футболист, сидя в автомобиле, раздавал автографы. В частности, он расписывался на футболках.
Рамос оставил автографы на майках «Севильи» и «ПСЖ», а экипировку «Реала» проигнорировал.
После критики в соцсетях экс-игрок сборной Испании объяснил свой поступок: «До этого момента я уже подписал около шести футболок «Реала». А потом находятся люди, которые выставляют их на аукцион или продают в интернете».
- Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год и был капитаном команды.
- Он выиграл с мадридцами 22 трофея, проведя 671 матч (101 гол + 40 ассистов).
Источник: «Бомбардир»