В «Локомотиве» определились с будущим Миранчука и Жемалетдинова, у которых летом истекают контракты

Стало известно, планирует ли «Локомотив» сохранить в составе Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

У обоих полузащитников 30 июня 2024 года истекают контракты с московским клубом.

Руководство «Локо» дало распоряжение подготовить новые соглашения для воспитанников. Сейчас этим вопросом занимается спортивный департамент – переговоры должны начаться в ближайшие пару недель.

Миранчук в этом сезоне забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

В активе Жемалетдинова 1+1 в 10 играх.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?