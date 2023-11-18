Хвича раскрыл подробности встречи с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как Лионель Месси подошел к нему на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

«Встреча с ним стала для меня историей. После нее Месси полностью изменился для меня как личность.

Мы сидели на гала-концерте, Лео был справа от меня. Во время одной из пауз Месси внезапно встал и направился прямо ко мне. Я не понимал, что происходит.

И вдруг он протянул мне руку для рукопожатия. Я так растерялся, что мгновенно встал и пожал ему руку. После этого он поздоровался со мной и вернулся на свое место.

После этого я проникся к нему огромным уважением. Для такого игрока, как он, встать, чтобы поздороваться – это было безумие. Он замечательный человек, и я очень уважаю и ценю его», – заявил грузинский футболист.

Месси получил 8-й «Золотой мяч», улучшив собственный рекорд.

Хвича финишировал на 17-м месте в голосовании.

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