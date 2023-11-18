Хвича раскрыл подробности встречи с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»

вот такой абсолютно глупый пиар и подарил ему половину золотых мячей
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как Лионель Месси подошел к нему на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.
«Встреча с ним стала для меня историей. После нее Месси полностью изменился для меня как личность.
Мы сидели на гала-концерте, Лео был справа от меня. Во время одной из пауз Месси внезапно встал и направился прямо ко мне. Я не понимал, что происходит.
И вдруг он протянул мне руку для рукопожатия. Я так растерялся, что мгновенно встал и пожал ему руку. После этого он поздоровался со мной и вернулся на свое место.
После этого я проникся к нему огромным уважением. Для такого игрока, как он, встать, чтобы поздороваться – это было безумие. Он замечательный человек, и я очень уважаю и ценю его», – заявил грузинский футболист.
- Месси получил 8-й «Золотой мяч», улучшив собственный рекорд.
- Хвича финишировал на 17-м месте в голосовании.