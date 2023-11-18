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    • Хвича раскрыл подробности встречи с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»

    Хвича раскрыл подробности встречи с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как Лионель Месси подошел к нему на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

    «Встреча с ним стала для меня историей. После нее Месси полностью изменился для меня как личность.

    Мы сидели на гала-концерте, Лео был справа от меня. Во время одной из пауз Месси внезапно встал и направился прямо ко мне. Я не понимал, что происходит.

    И вдруг он протянул мне руку для рукопожатия. Я так растерялся, что мгновенно встал и пожал ему руку. После этого он поздоровался со мной и вернулся на свое место.

    После этого я проникся к нему огромным уважением. Для такого игрока, как он, встать, чтобы поздороваться – это было безумие. Он замечательный человек, и я очень уважаю и ценю его», – заявил грузинский футболист.

    • Месси получил 8-й «Золотой мяч», улучшив собственный рекорд.
    • Хвича финишировал на 17-м месте в голосовании.

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    Источник: Tribuna

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    Сегодня, 12:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +854

      Октавиус 5 часов назад

      вот такой абсолютно глупый пиар и подарил ему половину золотых мячей

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      Рейтинг: +10

      Dachi > Октавиус 3 часа назад

      Вот такой, абсолютный тупой комментарий от вас.... Как обычно)))))

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      Рейтинг: +1228

      Andrew01 5 часов назад

      Главное теперь руку не мыть)))))

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