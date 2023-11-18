ЦСКА готов зимой подписать четырех игроков, но при одном условии

Стали известны предварительные планы ЦСКА на зимнее трансферное окно.
Московский клуб готов подписать четырех игроков, но при одном условии – оставаться в лидирующей группе перед уходом на зимнюю паузу.
Главный критерий – отставание от лидера не должно превышать пять очков. В таком случае руководство пойдет навстречу тренерскому штабу, чтобы доукомплектовать состав и бороться за победу в чемпионате.
- ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ.
- Команда набрала 25 очков в 15 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.
Источник: Metaratings