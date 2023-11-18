ЦСКА готов зимой подписать четырех игроков, но при одном условии

Стали известны предварительные планы ЦСКА на зимнее трансферное окно.

Московский клуб готов подписать четырех игроков, но при одном условии – оставаться в лидирующей группе перед уходом на зимнюю паузу.

Главный критерий – отставание от лидера не должно превышать пять очков. В таком случае руководство пойдет навстречу тренерскому штабу, чтобы доукомплектовать состав и бороться за победу в чемпионате.