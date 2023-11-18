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    • ЦСКА готов зимой подписать четырех игроков, но при одном условии

    ЦСКА готов зимой подписать четырех игроков, но при одном условии

    Стали известны предварительные планы ЦСКА на зимнее трансферное окно.

    Московский клуб готов подписать четырех игроков, но при одном условии – оставаться в лидирующей группе перед уходом на зимнюю паузу.

    Главный критерий – отставание от лидера не должно превышать пять очков. В таком случае руководство пойдет навстречу тренерскому штабу, чтобы доукомплектовать состав и бороться за победу в чемпионате.

    • ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 25 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1078

      г.Онега 7 часов назад

      Да этот уже смешно , команде нужны игроки а руководство еще подумает покупать или нет , гнать руководство ЦСКА

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      Рейтинг: +1002

      bratskij 7 часов назад

      Банкиры жиды, нафиг вы нужны такие хозяева. В клубе проблемы ими же созданные, а они еще и условия ставят.

      1
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      Рейтинг: +213

      Бывалый1488 7 часов назад

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      Рейтинг: +213

      Бывалый1488 7 часов назад

      В ЦСКА прокомментировали слухи о планах на зимние трансферы

      Руководитель пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи о том, что армейцы зимой подпишут четырех новичков.

      "Интересно, как такой бред в принципе выдумывается.
      Причем будто бы точный. Именно 5 очков! И именно от Краснодара! И тогда именно 4 новичка. Мол НАВСТРЕЧУ штабу пойдут-таки!

      Да, ЦСКА ведет работу над укреплением зимой. Больше попаданий у Метарейтингс замечено не было. Убежден, что читать такое в пятницу вечером противопоказано.

      p.s. Созвонились с Владимиром Валентиновичем. Не понимаем, что будет в случае отставания в 6 очков. Или в те же 5, но не от "Краснодара", например. Вроде бы все и точно, но вопросов у нас осталось больше, чем ответов!" - написал Брейдо

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      Рейтинг: +213

      Бывалый1488 8 часов назад

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      Рейтинг: +213

      Бывалый1488 8 часов назад

      Странные условия ставит руководство, имея такие проблемы в составе.

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      Рейтинг: +4793

      Snek 9 часов назад

      А если будешь отставание в 6 очков, то ещё пару игроков продадут и гори оно синим пламенем?
      А то, что в принципе игроков не хватает, это Гинера и Бабаева не интересует?

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