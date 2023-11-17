Рабинер высказался о 7 годах тюрьмы художнице за замену ценников на стикеры

Обозреватель Игорь Рабинер высказался о приговоре художнице Саше Скочиленко.

Накануне суд приговорил художницу к 7 годам лишения свободы по делу о фэйках о российской армии (статья 207.3 УК РФ).

Девушка меняла ценники в «Перекрестке» на стикеры о Мариуполе и событиях на Украине.

Российская СВО длится 1,5 года.

«Семь лет. За замену ценников на стикеры. Семь лет.

Теперь только и остается, чтобы в своем внутреннем мире не утратить себя, не расчеловечиться. Чтобы не захотелось, как выразился бы Зиновий Гердт, «раззнакомиться» с самим собой», – написал журналист в телеграм-канале.