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    • Рабинер высказался о 7 годах тюрьмы художнице за замену ценников на стикеры

    Рабинер высказался о 7 годах тюрьмы художнице за замену ценников на стикеры

    Обозреватель Игорь Рабинер высказался о приговоре художнице Саше Скочиленко.

    • Накануне суд приговорил художницу к 7 годам лишения свободы по делу о фэйках о российской армии (статья 207.3 УК РФ).
    • Девушка меняла ценники в «Перекрестке» на стикеры о Мариуполе и событиях на Украине.
    • Российская СВО длится 1,5 года.

    «Семь лет. За замену ценников на стикеры. Семь лет.

    Теперь только и остается, чтобы в своем внутреннем мире не утратить себя, не расчеловечиться. Чтобы не захотелось, как выразился бы Зиновий Гердт, «раззнакомиться» с самим собой», – написал журналист в телеграм-канале.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2023 14:54
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2539

      Fialet 23 часа назад

      Давить иноагентов и Рабиновичей на корню.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +473

      Bez Imeni 17 ноября, 17:46

      Дебил этот Рабинер...не за замену ценников посадили...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17524

      Алексей З 17 ноября, 17:17

      За ценники 7 лет !!!! Это пздц !! Правосудие.

      2
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      Рейтинг: +278

      Купа Купыч 17 ноября, 15:47

      Надо Кирьякову ещё раз раззнакомить 795 с самим собой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2068

      Айболид 17 ноября, 15:25

      "Раби" дурака включает ? Дело то не в том что ценники она поменяла , а в том на что .

      3
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      Рейтинг: +20679

      ilichkadr 17 ноября, 15:21

      Очередное подтверждение того, как надо подменять понятия с целью искажения причины вынесения решения суда. Не за замену ценников на стикеры дали 7 лет, а за распространение заведомо ложной информации о действиях армии по мотивам политической ненависти и вражды ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

      9
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З > ilichkadr 17 ноября, 17:21

      Ты проверил , там было враньё или любая информация не из телевизора это фейк ? Тебе много МО докладывает о потерях , почему всё засекречено или ты гражданин другой страны и на фронте гибнут не твои друзья и братья ?
      Девочку осудили за информацию, офигеть!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > Алексей З 17 ноября, 18:30

      Девочку ))) Ты проверил ?

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      ...
      Рейтинг: +20679

      ilichkadr > Алексей З 17 ноября, 18:42

      "Тебе много МО докладывает о потерях"?
      Где, в какой стране докладывают всем и вся о потерях?
      "почему всё засекречено"
      Это ты у Зеленского спроси, а он тебе расскажет, что придется деньги платить семьям погибших, а их нет, поскольку бюджет США этого не предусматривает.
      "Девочку осудили за информацию"
      Девочку осудили за дезу, и правильно сделали, поскольку прежде чем что-то сделать, надо головой думать. а не жопой. Дерьмократия нынче наказуема, в т.ч. и в гейропе. Поди и скажи, что Урсула фон дер Ляйен ещё та ****. Окажешься за решеткой на раз-два.
      P.S. С чего вдруг бравшему интервью у Путина немецкому журналисту пригрозили судом в ФРГ, а Алексей З!?


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      Рейтинг: +17524

      Алексей З > ilichkadr 17 ноября, 18:50

      Клоун , это как в анекдоте, я и сейчас могу выйти на Красную площадь и сказать, Что Урсула та ещё ****. Демократия , свободная страна.
      Бывший канцлер Шрёдер в Газпроме зп получал , почему ?
      Покупаем лояльность , так что это не показатели.
      Не знаю сколько тебе лет , но ты просто людоед , тебе девочку не жалко ? ? лет за какую-то ху...ню.
      Прочтя её ценники кому то плохо стало , кто-то умер ?
      15 суток и штраф , в полне по делу.
      Живём в стране где доЕ могут до столба.
      Так и живём.

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      Рейтинг: +17524

      Алексей З > Айболид 17 ноября, 18:59

      Кто вас тварей наделал , это ж просто пздц.
      У тебя что родители алкоголики или детдомовский, ну не может же в нормальной семье такое вырасти.
      Ничего святого . Всё чаще задаюсь вопросом , почему такая мерзота в большинстве из Питера. Что же это за город такой, одни уб...людки. на Десяток вас ну может 1-2 нормальных.
      Содом и Гоммора наших дней.

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      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > Алексей З 23 часа назад

      А я убеждаюсь , что хулить чужих родителей решается свинота (в основном) и топящая за свинарник . А ещё среди них , двуличных паскуд больше половины . И ты червь навозный - типичная свинота .

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      ...
      Рейтинг: +20679

      ilichkadr > Алексей З 23 часа назад

      Ну, вот что можно обсуждать с недалёким?
      "я и сейчас могу выйти на Красную площадь и сказать, Что Урсула та ещё ****"
      Ну, так выйди на центральную площадь столицы Германии Бонна -Munster Square и кричи, что Штольц мудак. присылает хох.лам леопарды, чтобы те шмаляли по своим же соотечественникам в Донбассе. А когда тебе полицаи набьют морду и оденут наручники, то кричи Демократия , свободная страна. Думаешь услышат тебя миротворца-свободолюбца, а Алексей З?
      "Не знаю сколько тебе лет"
      Лет мне больше, чем тебе и девочку мне не жалко, поскольку она это делала осознано и это далеко не ку.йня, а преднамеренное, осознанное и проплаченное действо.
      За базар надо отвечать, поскольку не присекай подобного, - будут появляться Дарьи Треповы, которые з

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      Рейтинг: +20679

      ilichkadr > 21 час назад

      Кто ты такой, чтобы я с тобой договаривался? Я тебе давно сказал, чтобы ты не лез со своим мнением туда. куда тебя не зовут. Я не люблю либерастов и дерьмократов, которые кроме забрасывания дерьма на вентилятор на большее не способны.
      Видимо ещё не переварил, что глупость — это не отсутствие ума, это такой ум.
      Совет старшего: голова — это кость, она болеть не может. Чесотка это сугубо от **********. Пока не сбреешь волосы в непристойных местах, будешь страдать сам и заражать других Для свинарника это обычное явление.

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      Рейтинг: +17524

      Алексей З > ilichkadr 21 час назад

      Ну тогда соси Х , как мишка лапу

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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Алексей З 20 часов назад

      (с) "чешЕтся в непристойных местах."

      Мойся, мерзкая вонючая тварюга, хотя бы раз в месяц и радуйся, что за всё, по совокупности наговоренное на бомбардире, ты от "кровавого режЫма" ПОКА даже 15 суток не получила ....

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      Рейтинг: +124

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 20 часов назад

      Максик а чо такой грозный ? Ты эту грозность на фронте покажи..
      А аедь не покажешь.Очко жим жим.Тока здесь херой.)))

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      Рейтинг: +124

      googlechromovvkontakte > 20 часов назад

      Дядя Витя ты дурак.Все что делается в России ты у себя в башке перенес в Германию. И уверовал что там такие же порядки как в России.

      0
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З > MaxRnD 20 часов назад

      Максимочка , тебя освободили от непосильного анального труда ?
      ПЕтушок, сам и передай всему курятнику , не трогайте меня , я с парашниками не общаюсь.. Живите своей парашной жизнью .
      В порядочных обществах вам нет места, кукарекайте и считайте количество пенисов , которые прошлись по вам.
      Вы зоопарк. Петухи и Животные.
      Давай , опущенный, пожалуйста , хоть денёк другой вас тварей не увижу.

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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Алексей З 7 часов назад

      Вонючая чубатая Машка, ты лучше не тут жалобно скули, $ука дырявая, а загодя собирай котомку в Соликамск, там с твоими глубокими познаниями заднего привода будешь обеспечена работой на все 7 лет вперёд

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      Рейтинг: +2097

      rac531 17 ноября, 15:19

      Когда Рабинер и его соплеменники начинают вонять о расчеловечивании, то я представляю, как еврейская артиллерия расстреливает больницы и госпитали в в Палестине, а еврейская авиация и еврейские танки уничтожают дома ипалечтинцев и их детей.
      Но для рабинеров - это издержки бойни палестинцев и рни аплодируют.
      А оскорбление русских солдат, ложь и клевета в их адрес - богоудное дело.

      10
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      Рейтинг: +5364

      Бомбардиръ 17 ноября, 15:16

      Этот космополит призывает нарушать закон страны, в которой он живёт?

      6
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      ...
      Рейтинг: +2097

      rac531 > Бомбардиръ 17 ноября, 15:22

      А Рабинер и его соплеменники всегда были против России и русского народа)
      Чубайс, Фридман, Михельсон, Березовский, Гусинский и прочие абрамовичи грабят и разрушают Россию

      4
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      ...
      Рейтинг: +20679

      ilichkadr > Бомбардиръ 17 ноября, 15:25

      Пора Рабинера отправить на землю обетованную, в которую, по библейскому сказанию, бог привел евреев из Египта, в силу своего обещания.

      7
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      Рейтинг: +3800

      FRZZ > rac531 17 ноября, 15:28

      Можно подумать, что без них некому грабить Россию, без них Россия прямо стала бы процветающей страной. Каждый народ заслуживает свою бытность, своего правительства и т.д....
      Рабинер конечно сукин сын, но тут он прав.

      2
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      ...
      Рейтинг: +69324

      portero > ilichkadr 17 ноября, 18:42

      Слушал суждения, сто это не тп земля, а вот Крым это точно подходит особенно про то как море переходили.....
      Так что переезд в новый-старый дом готовится....

      1
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      Рейтинг: +20679

      ilichkadr > portero 23 часа назад

      И простер Моисей руку свою на море, и гнал господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону.
      Погнались Египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его.

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      Рейтинг: +20679

      ilichkadr > ilichkadr 23 часа назад

      И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали навстречу воде. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них.
      И избавил господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели Израильтяне руку великую, и убоялся народ господа и поверил господу и Моисею, рабу его.

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