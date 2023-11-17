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    • Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку

    Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку

    Главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров хочет постажироваться в «Локомотиве».

    В четверг он побывал на базе московского клуба с рядом других специалистов из академии тренерского мастерства РФС.

    «Тренировка «Локомотива» была очень интересной, жаль, что не все футболисты присутствовали, так как многие разъехались по своим сборным.

    Михаил Галактионов очень интересный тренер, давно хотел попасть к нему на стажировку, и одного дня оказалось мало, надо будет найти время и с его позволения постажироваться подольше.

    У нас сейчас тема обучения – «Тренерский штаб». Об этом общались с Галактионовым, он рассказал, как формировал свой тренерский штаб, какие принципы работы, методология и методы контроля за игроками.

    Все было очень интересно и информативно, на высшем уровне», – сказал Комбаров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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