Божович: «Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу»

Черногорский тренер Миодраг Божович, работавший в семи российских клубах, прокомментировал информацию о возможной драке между футболистами «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Если это правда, то я даже не знаю, что сказать! Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу. Если они и подрались, то ничего страшного, такое бывает в футболе. Иногда драка даже полезна для команды, чтобы она встряхнулась и проснулась. Может, Пиняев сильно обидел Дзюбу. Возможно, эту ситуацию распиарил сам клуб, очень умно сделали», – сказал Божович.