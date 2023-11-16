Божович: «Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу»

Черногорский тренер Миодраг Божович, работавший в семи российских клубах, прокомментировал информацию о возможной драке между футболистами «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
«Если это правда, то я даже не знаю, что сказать! Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу. Если они и подрались, то ничего страшного, такое бывает в футболе. Иногда драка даже полезна для команды, чтобы она встряхнулась и проснулась. Может, Пиняев сильно обидел Дзюбу. Возможно, эту ситуацию распиарил сам клуб, очень умно сделали», – сказал Божович.
- Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
- Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
- Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.
- В «Локомотиве» опровергли информацию о драке.
Источник: Metaratings.ru