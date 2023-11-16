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    • Божович: «Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу»

    Божович: «Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу»

    Черногорский тренер Миодраг Божович, работавший в семи российских клубах, прокомментировал информацию о возможной драке между футболистами «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

    «Если это правда, то я даже не знаю, что сказать! Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу. Если они и подрались, то ничего страшного, такое бывает в футболе. Иногда драка даже полезна для команды, чтобы она встряхнулась и проснулась. Может, Пиняев сильно обидел Дзюбу. Возможно, эту ситуацию распиарил сам клуб, очень умно сделали», – сказал Божович.

    • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.
    • В «Локомотиве» опровергли информацию о драке.

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    Источник: Metaratings.ru

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    16.11.2023 16:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11970

      alp 6 часов назад

      уважать драчульяна - себя не уважать

      1
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      Рейтинг: +2520

      Fialet 8 часов назад

      Уважать дрочера растопыривающего очко в камеру? Охренеть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 9 часов назад

      Во первых он не гребет,на трубе не сидит,ему платит система! Почему так,вопросы к ней! Во вторых,к нормальным людям он относится нормально! Ты же тоже кого то не любишь,а к кому то хорошо! Почему он должен быть таким чтобы тебе понравится ? Глупо,согласись

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      Боров мясной 10 часов назад

      Если это старшее гавно изрыгает из своей пасти, за что его уважать?
      За голы он деньги гребёт, а уважение к этому дерьму быть не может, как он к другим относится так и к этому дерьму-Артему надо относится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 11 часов назад

      Дзюба это личность известная ,в авторитете

      2
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 11 часов назад

      Ну да, в загоне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 12 часов назад

      Дзюба рекордсмен,историческая личность,Пиняев еще малец и не должен вякать вообще

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      Рейтинг: +334

      Боров мясной > VPERDIV SPARTAK 10 часов назад

      А ты чего вякаешь?
      Примером личным покажи как правильно, закрой свою машинку.

      1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 часов назад

      В 17 туре Зенит к Локо приедит , не поэтому ли пошли эти слухи ?
      Типо драка после игры со Спартаком, а сообщают сейчас уже после игры с Ахматом.
      Все ссученные бмжвские сайты смакуют эту шнягу.
      Заказ.

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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK > Алексей З 12 часов назад

      А смысл какой ? Обоснуй предьяву! Зенит и так Локо размажет потому как самый сильный клуб у нас это Зенит

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > VPERDIV SPARTAK 11 часов назад

      У вас помойных да, после покупки смазных что шевелитесь, а так ни о чем

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > VPERDIV SPARTAK 10 часов назад

      "Обоснуй"...
      Клоун , ты ничего не попутал ?
      Все пробмжвские сайты растрезвонили о драке Давида и Голиафа. Не хило если в стане соперников поднять бучу, как версия.
      Ты свою погоняло обоснуй.
      Написано "Впердонил Спартак " ???
      И где же тебе повезло.
      Ну не горюй и не попадайся больше.
      Привет курятнику.

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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK > Алексей З 10 часов назад

      Читать научись,лысый! Ящер

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > VPERDIV SPARTAK 10 часов назад

      Чёрным по белому
      "Впердонил Спартак "
      Офигеть.
      Не горюй , вас тут много таких , кукарекайте.

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