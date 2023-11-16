Семак подвел итоги первого круга РПЛ для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступления своей команды в 15 стартовых турах РПЛ.
«В первом круге мы выступили не ниже уровня, который задали в последние годы. Хотелось лучше, но не получилось.
Не всe получается так, как мы хотим. Ни один матч не давался нам легко. Все оставшиеся игры – сложные. Постараемся по максимуму набрать очков», – сказал Семак.
- «Зенит» набрал 30 очков в 15 турах РПЛ.
- Петербуржцы идут на 2-м месте в таблице лиги.
- Отставание от лидера – 2 балла.
Источник: «Чемпионат»