Семак подвел итоги первого круга РПЛ для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступления своей команды в 15 стартовых турах РПЛ.

«В первом круге мы выступили не ниже уровня, который задали в последние годы. Хотелось лучше, но не получилось.

Не всe получается так, как мы хотим. Ни один матч не давался нам легко. Все оставшиеся игры – сложные. Постараемся по максимуму набрать очков», – сказал Семак.