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    Семак подвел итоги первого круга РПЛ для «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступления своей команды в 15 стартовых турах РПЛ.

    «В первом круге мы выступили не ниже уровня, который задали в последние годы. Хотелось лучше, но не получилось.

    Не всe получается так, как мы хотим. Ни один матч не давался нам легко. Все оставшиеся игры – сложные. Постараемся по максимуму набрать очков», – сказал Семак.

    • «Зенит» набрал 30 очков в 15 турах РПЛ.
    • Петербуржцы идут на 2-м месте в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 2 балла.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2023 12:19
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