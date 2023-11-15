Стало известно, хочет ли Слуцкий продолжать тренерскую карьеру

Футболист «Рубина» Руслан Безруков высказался о будущем бывшего тренера команды Леонида Слуцкого.

«Он уже скучает по тренерской деятельности, ждет благоприятный и интересный вариант. Бывших тренеров не бывает, как и бывших футболистов. В любом случае, даже если он сейчас работает в медиа, он скучает по футболу. По разговору это тоже чувствуется. Рано или поздно он вернется, и я буду этому рад», – сказал Безруков.