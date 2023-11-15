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    • Стало известно, хочет ли Слуцкий продолжать тренерскую карьеру

    Стало известно, хочет ли Слуцкий продолжать тренерскую карьеру

    Футболист «Рубина» Руслан Безруков высказался о будущем бывшего тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Он уже скучает по тренерской деятельности, ждет благоприятный и интересный вариант. Бывших тренеров не бывает, как и бывших футболистов. В любом случае, даже если он сейчас работает в медиа, он скучает по футболу. По разговору это тоже чувствуется. Рано или поздно он вернется, и я буду этому рад», – сказал Безруков.

    • Слуцкий без тренерской работы год.
    • На прошлой неделе он был в Англии, где посещал футбольные матчи.
    • Слуцкий брал с ЦСКА РПЛ, Кубок России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    15.11.2023 20:35
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