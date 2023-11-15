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    Реакция Зырянова на увольнение из «Черноморца»

    Уже бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал отставку.

    «Моя отставка из «Черноморца» – решение руководства команды. Меня просто поблагодарили за работу. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. В первую очередь результатами, потому что задачи у команды очень высокие, надо побеждать практически в каждом матче и бороться за высокие места, поэтому такой итог. Когда тебя назначают тренером, всегда нужно ждать, что когда-нибудь тебя уволят. Конечно, я ожидал, что это когда-то произойдeт, но случилось это сейчас.

    Своe будущее сейчас не комментирую. Пока я закрываю дела в Новороссийске», – сказал Зырянов.

    • Константина в Новороссийске сменил Вадим Гаранин.
    • Зырянов в этом году вернул команду в Первую лигу.
    • «Черноморец» занимает 15-е место в Первой лиге с 18 очками после 18 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 14:31
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