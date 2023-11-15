Реакция Зырянова на увольнение из «Черноморца»

Уже бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал отставку.

«Моя отставка из «Черноморца» – решение руководства команды. Меня просто поблагодарили за работу. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. В первую очередь результатами, потому что задачи у команды очень высокие, надо побеждать практически в каждом матче и бороться за высокие места, поэтому такой итог. Когда тебя назначают тренером, всегда нужно ждать, что когда-нибудь тебя уволят. Конечно, я ожидал, что это когда-то произойдeт, но случилось это сейчас.

Своe будущее сейчас не комментирую. Пока я закрываю дела в Новороссийске», – сказал Зырянов.