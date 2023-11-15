Непомнящий: «Возможно, Дзюба «напихал» Пиняеву»

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможной драке между двумя футболистами «Локомотива»: Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Я видел эпизоды в играх «Локомотива», когда Артем был не совсем доволен продолжением атаки со стороны Пиняева. Но это никак не может быть конфликтом. Возможно, Артем ему «напихал».

Не стоит это расценивать как проявление нездорового климата в команде. Да, в командах случаются конфликты вроде потасовок. Кто‑то называет это драками. Такое бывает, и Артем не исключение. Но это всегда очень быстро разрешается. Развели игроков в стороны, или тренер удалил футболиста с тренировок. Потом они встречаются, приносят извинения друг другу, и все заканчивается. Это не является предосудительным, более того, многие тренеры считают, что без этого не должно быть.

Это рабочие моменты. Вопрос в причине возникшего конфликта. Бывает, что кто‑то в кого‑то грубо и жестко въехал на тренировке. Бывает, обсуждается какая‑то тема, и кто‑то с кем‑то не соглашается. Причины могут быть разные. Но это неравнодушие – это точно. И игроки заряжены на достижение более высоких результатов», – сказал Непомнящий.